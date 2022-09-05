Міністерку закордонних справ уряду Бориса Джонсона Ліз Трасс буду призначено лідеркою правлячої Консервативної партії та наступною прем’єр-міністеркою Великої Британії.

Про це інформує The Washington Post.

Ліз Трасс стане наступною прем’єр-міністеркою Великої Британії, замінивши Бориса Джонсона в період економічних і політичних потрясінь у Сполученому Королівстві.

Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки і лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” або “жахливим” прем’єр-міністром, але Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12 відсотків населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

У вівторок Ліз Трасс вирушить до Шотландії, щоб зустрітися з королевою Єлизаветою ІІ, яка попросить нового лідера сформувати уряд.

Законодавець-ветеран від Консервативної партії Девід Девіс описав виклики, які вона братиме на себе на посаді прем’єр-міністра, як “ймовірно, другу найскладнішу посаду післявоєнних прем’єр-міністрів” – після консерваторки Маргарет Тетчер у 1979 році.

“Насправді я не думаю, що хоч хтось із кандидатів, жоден із них, який пройшов через це, дійсно знає, наскільки це буде масштабно”, — сказав він, додавши, що витрати можуть досягати десятків мільярдів фунтів.

Трасс сказала, що призначить сильний кабінет, відмовившись від того, що одне близьке до неї джерело назвало “президентським стилем” правління.

Ліз Трасс неодноразово наголошувала, що Україна й надалі може розраховувати на повну підтримку Сполученого Королівства. З перших днів війни вона виступала за посилення оборонної допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти РФ.

Тому, на думку експертів, суттєво політика Британії щодо України не зміниться. Наша країна і надалі може розраховувати на військову і політичну підтримку Сполученого Королівства.

Крім того, Ліз Трасс виступає за надання Україні більшої кількості важкої зброї та за нові санкції проти РФ.

Трасс під час дебатів також наголошувала, що Британія має стати на чолі післявоєнного відновлення України.

Ліз Трасс раніше заявляла, що перший свій телефонний дзвінок на новій посаді зробить президентові України Володимиру Зеленському.