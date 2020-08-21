Відповідну заяву він зробив сьогодні під час спілкування з працівниками агрокомбінату “Дзержинський”, повідомляє державне агентство БЕЛТА.

На думку Лукашенка, мета Заходу – створити “кордон” із балтійських країн, Білорусі та України, щоб “ізолювати Росію”.

“Нам готували цю ось заворушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон – три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися”, – вважає Лукашенко.

За його словами, для реалізації цих цілей нібито створений якийсь “спеціальний центр під Варшавою”.

“Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так – зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково”, – додав він.

Лукашенко нагадав, що в цих умовах перекинув військових на західний напрямок, зокрема, в Гродно.

“Тому що вони поставили собі за мету перш за все цю територію відсікти – гродненську. Уже польські прапори вивісили нещодавно… Ми не можемо жартувати. Тим більше це не слабкі війська – НАТО. Тому я попередив президента Росії про ситуацію, яка складається в Білорусі. У нас повне взаєморозуміння, у нас є договір відповідний в рамках ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку, – ред.) і Союзної держави… Справа не в Лукашенкові, а справа в тому, що хочуть мирну, спокійну Білорусь, яка як кістка в горлі у когось, нахилити, створити санітарний кордон і відокремитися від Росії, ізолювати Росію. Звичайно, ні я, ні Путін на це ніколи не підемо, і ми дамо дуже серйозну відповідь на ці наміри. Ми знаємо, звідки йдуть команди”, – повідомив Лукашенко .

Крім того, він пообіцяв розібратися з ситуацією в Білорусі “найближчими днями”. За його словами, ситуація “не така складна”.

“У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо”, – заявив Лукашенко.