5 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Україна продовжує оборону, яку почала 24 лютого 2022. Проте зауважила, що оборонна операція містить все, зокрема і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ЗСУ переходять до наступу.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Нині епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Війська рухаються доволі широким фронтом.

Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог – в обороні, хоче утримати позиції”.

Маляр пояснила, що війська Оперативного стратегічного угруповання військ “Хортиця” здійснюють наступальні дії на східному фронті.

Попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції, наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

Оріхово-Василівка, Парасковіівка – від 200 до 1600 м

Іванівське, Кліщіївка – від 100 до 700 м.

Оріхово-Василівка і Парасковіївка знаходяться на північ від Бахмута, а Іванівське і Кліщіївка – на південний захід.

Раніше у Генштабі зазначили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень, натомість росіяни вели безрезультатні наступальні дії на Бахмутському напрямку.