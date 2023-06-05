Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Нині епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Війська рухаються доволі широким фронтом.
Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог – в обороні, хоче утримати позиції”.
Маляр пояснила, що війська Оперативного стратегічного угруповання військ “Хортиця” здійснюють наступальні дії на східному фронті.
Попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції, наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:
- Оріхово-Василівка, Парасковіівка – від 200 до 1600 м
- Іванівське, Кліщіївка – від 100 до 700 м.
Оріхово-Василівка і Парасковіївка знаходяться на північ від Бахмута, а Іванівське і Кліщіївка – на південний захід.
Раніше у Генштабі зазначили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень, натомість росіяни вели безрезультатні наступальні дії на Бахмутському напрямку.
- Станом на 5 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.
- В Україні триває 467-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час, станом на 5 червня українські захисники ліквідували понад 210 тисяч окупантів, з яких – 410 за добу.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону “Свобода Росії” та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, російська тактика із запуску іранських БпЛА з метою виснаження української ППО не досягла успіху.
- Унаслідок ворожого обстрілу смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.