Маск має намір скасувати блокування Дональда Трампа у Twitter

Американський підприємець та винахідник Ілон Маск, який наразі купує соціальну мережу Twitter, пообіцяв, що скасує блокування акаунту експрезидента США Дональда Трампа у разі, якщо угода щодо придбання буде укладена.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC та ділове видання Bloomberg.

“Довічні блокування мають бути надзвичайно рідкісними та передбаченими для акаунтів, які є ботами або ж шахрайськими чи спамерськими. Я вважаю, що блокування Дональда Трампа було неправильним. Я б скасував постійну заборону”, – зазначив Маск.

Twitter остаточно відсторонив Трампа від платформи в січні 2021 року після нападу його прихильників на Капітолій США. Компанія заявила, що ухвалила таке рішення після заворушень 6 січня “через ризик подальшого підбурювання до насильства”. Трамп був затятим твіттерянином і на той час мав понад 80 мільйонів підписників на платформі.

Дію облікових записів Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінок у соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення за два роки.

Минулого місяця Трамп заявив, що не повернеться до соціальної мережі, навіть якби у нього була така можливість. Після заборони, у лютому 2022 року Трамп запустив Truth Social, який оголошується як альтернатива свободі слова для платформ Big Tech.

Посадовці Білого дому та стратеги-демократи стурбовані тим, що Маск заволодів Twitter напередодні президентських виборів 2024 року. Деякі члени адміністрації Байдена все більше стурбовані тим, що Маск дозволить повернутися Трампу та іншим особам, яким було заборонено відвідувати платформу.