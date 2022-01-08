8 січня відзначають річницю трагічної загибелі літака МАУ Boeing-737 у небі в Ірані. У катастрофі загинуло 176 людей із 7 країн, у тому числі - 11 українців.

Про це повідомила компанія Міжнародні авіалінії України.

Вшанування відбулось на території парку “Вербовий гай” в Дніпровському районі м. Києва (Дніпровська набережна, район “Березняки”).

Як повідомили у МАУ, торік до річниці загибелі рейсу був встановлений сірий гранітний камінь під назвою рейсу на території цього парку.

Цього року навколо каменю облаштували сквер та висадили символічно 176 дерев.

Участь у вшануванні взяли рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу та пасажирів рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ.

Також були присутні представники влади, закордонних представництв, посольств та консульств держав, чиї громадяни стали жертвами трагічної загибелі рейсу PS 752.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Після катастрофи Іран заявив про непричетність до катастрофи літака МАУ.