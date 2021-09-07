Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, якого знайшли мертвим 15 серпня, мав зареєстровану зброю і вмів з нею поводитися. Тому слідство відкидає версію про необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк під час брифінгу.

За його словами, Павлов був мисливцем й часто відвідував тир. Це свідчить про те, що мер Кривого Рогу розумів, що таке зброя і як правильно нею користуватися.

“У Павлова була зареєстрована зброя, він був мисливцем. Тому у нього були навички поводження з цією зброєю. Крім мисливства, він їздив в тир, де тренувався. Тобто він вільно міг користуватися цією зброєю”, – заявив Батюк.

Нагадаємо, що слідчі спростували версії про умисне вбивство та інсценування самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Поліціянти та слідчі проаналізували відео з камер спостереження й дійшли висновку, що в ніч перед трагедією Павлов був удома сам. Підтверджень присутності інших людей немає. Постріл стався о 6:45 ранку.

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов помер у неділю, 15 серпня. Тіло чоловіка знайшли на власному подвір’ї.