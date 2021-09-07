Про це повідомив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк під час брифінгу.
За його словами, Павлов був мисливцем й часто відвідував тир. Це свідчить про те, що мер Кривого Рогу розумів, що таке зброя і як правильно нею користуватися.
“У Павлова була зареєстрована зброя, він був мисливцем. Тому у нього були навички поводження з цією зброєю. Крім мисливства, він їздив в тир, де тренувався. Тобто він вільно міг користуватися цією зброєю”, – заявив Батюк.
Нагадаємо, що слідчі спростували версії про умисне вбивство та інсценування самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Поліціянти та слідчі проаналізували відео з камер спостереження й дійшли висновку, що в ніч перед трагедією Павлов був удома сам. Підтверджень присутності інших людей немає. Постріл стався о 6:45 ранку.
Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов помер у неділю, 15 серпня. Тіло чоловіка знайшли на власному подвір’ї.
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