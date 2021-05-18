Британська медсестра, яка була поруч з прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном, коли той намагався побороти коронавірус COVID-19, звільнилася з Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (United Kingdom National Health Service, NHS). Вона пояснила своє рішення тим, що розчарувалася в політиці уряду відносно медпрацівників.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Джені МакГі була біля Джонсона, коли той хворів на коронавірус, дві доби.

Однак, вона вражена, що голова уряду, попри те, що сам перехворів на коронавірус, все одно скептично ставиться до пандемії й методів протидії розповсюдженню захворювання. Медсестра пояснила, що вирішила звільнитися, оскільки розчарована неповагою уряду до медичних працівників та регулятора.

“Нас (медпрацівників) не поважають і тепер платимо те, на що заслуговуємо. Мені це просто набридло. Тому я вирішила звільнитися”, – сказала медсестра. Вона додала, що нещодавно британський уряд на 1% підвищив заробітну плату для працівників NHS.

МакГі працювала головною медсестрою в реанімації лікарні Святого Томаса в Лондоні. За її словами, коли Джонсона ушпиталили й діагностували в нього зараження коронавірусом, чиновник виглядав не найкращим чином і явно потребував допомоги медиків.

Вона додала, що така складна хвороба мала б змінити ставлення політика до медичної системи країни, однак цього так і не сталося.

МакГі була однією з двох медсестер, яких Джонсон згадав і подякував за їх “турботу та акуратність” при догляді за ним в реанімації. Джонсон сказав, що “причина того, що зрештою його організм почав отримувати достатньо кисню була в тому, що кожну секунду ночі вони були поряд”.

“Багато хто з медсестер вважають, що уряд керує не дуже ефективно… Це просто дуже сумно”, – сказала МакГі.

У заяві, опублікованій у вівторок, МакГі офіційно оголосила про свою відставку, сказавши, що це був “найважчий рік її сестринської кар’єри”.

15 листопада Джонсон пішов на самоізоляцію після спілкування з міністеркою Лі Андерсон, у якої виявили коронавірус.

27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.

Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.