Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит после коронавирусной болезни.

Об этом пишет Sky News.

Ожидается, что уже 27 апреля он вернется к работе.

Последние две недели Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства.

Джонсон не появлялся на публике с 12 апреля, когда в его Twitter появилось видео с благодарностью лондонской больнице. В нем премьер-министр заявил, что врачи спасли его жизнь.