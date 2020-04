Об этом пишет Sky News.

Ожидается, что уже 27 апреля он вернется к работе.

Последние две недели Джонсон провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства.

Джонсон не появлялся на публике с 12 апреля, когда в его Twitter появилось видео с благодарностью лондонской больнице. В нем премьер-министр заявил, что врачи спасли его жизнь.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020