Лідер “Опозиційної платформи - За життя” та кум Путіна Віктор Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва для обрання міри запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ще до приїзду Медведчука біля суду з’явилися його однопартійці, зокрема Ілля Кива, та молодики спортивної статури, які фактично оточили територію біля входу.

Водночас охорона Медведчука відштовхувала журналістів. При цьому поліціянти ніяк на це не реагували.

Медведчук перед засіданням розповів журналістам, що прокуратура вимагає арешту з альтернативою застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас політик запевнив, у нього є така сума для внесення застави, але він не зможе її використати, оскільки усі рахунки заблоковані через санкції, введені РНБО.

При цьому нардеп зазначив, що у нього є друзі, які можуть допомогти внести заставу.

“У мене достатньо друзів для того, щоб підтримати мене у цій ситуації, якщо це буде необхідно”, – зазначив Медведчук.

Також нардеп ще раз підкреслив, що не вважає себе винним у тому, в чому його підозрює слідство.

“Я ще повторюю: я до цього відношення не маю Все що зібрано у цих матеріалах не відповідає дійсності та не підтверджено об’єктивними, реальними доказами”, – заявив Медведчук.

Щодо молодиків, які блокували роботу журналістів, Медведчук заявив, що це не його охорона, а “патріоти ОПЗЖ”, прихильники партії.

Нардеп додав, що готовий поїхати після суду в СІЗО, а також пообіцяв, що буде боротися. Після цього він попрямував у будівлю суду.

Журналіста #Букв на засідання не пустила охорона Медведчука. Невідомий чоловік заблокував нашого кореспондента та застосував фізичну силу, придавивши рукою горло.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

За словами Баканова, Тарас Козак переховується на території Росії. Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають задля вручення підозри.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора. Венедіктова спершу відмовилася їх прийняти, оскільки була зайнята важливою телефонною розмовою.

Пізніше Медведчук, спілкуючись з журналістами після візиту до Офісу генпрокурора, заявив, що підозру йому не вручили, але надали можливість ознайомитися із її текстом.

“Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання”, – сказав Медведчук.

Водночас нардеп переконував, що ані у ВРУ, ані за його домашньою адресою отримано тексту підозри не було.

Офіс генпрокурора у своєму сповіщення наголосив, що повідомлення про підозру відбулося ще 11 травня. Відповідно, з того часу Медведчук є підозрюваним у справі, кажуть в Офісі.

Офіс також сповістив, що Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про дату судового засідання, де розглядатиметься відповідне клопотання, наразі невідомо. Воно має відбутися впродовж 72 годин після отримання ним відповідного клопотання.

За словами очільника Служби безпеки України Івана Баканова, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії.

Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) називала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.