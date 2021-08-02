Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, розповіла про труднощі, з якими стикалася на посаді, та показала кадри з нової фотосесії.

Відповідний допис з’явився на її сторінці в Facebook.

Як сповіщалося, 20 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Вона обіймала цю посаду з червня 2019 року. Офіційно Юлію Мендель було звільнено 9 липня.

Ексречниця заявила, що два роки на посаді були для неї двома роками “політичного цькування”.

“Два роки “обсмоктування” кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті… Два роки дискредитації і ненависті у соцмережах. Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що “така, як я”, працює так само багато і так само важливо, як і “дорослі дяді”. Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію”, — пише вона.

Вона також поділилася кадрами з фотосесії від київської артагенції Divergent agency, заявивши, що вперше після двох років на посаді речниці президента, які вона окреслює як “політичне мочилово”, може викласти свої фотографії і не нервуватися через те, якою буде реакція на них.

“Я можу викласти фотографії і впевнено сказати – на них все не просто “як треба”, на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну. За місяць мені виповниться 35. Я рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід”, — додала вона.

Ще кілька фото можна побачити на сторінці агенції:

Нагадаємо, в день звільнення колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що працюватиме радницею керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Однак відповідний указ досі не був опублікований.

Напередодні офіційного звільнення стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретарем президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

Колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати”. Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

Також Юлія Мендель приєдналася до команди проєкту “Велика деолігархізація” на телеканалах “Україна” та “Україна 24”, які належать Рінатові Ахметову. Останнього ексречниця президента відмовилася називати олігархом.