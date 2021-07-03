Відповідне відео вона розмістила на своїх сторінках у соцмережах.

Так, 1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою роботу, політику та українців. Книга має вийти друком вже цього місяця. Тираж, видавництво та назва наразі не відомі.

“Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне – про самоідентифікацію українців як нації”, – зазначила тоді Мендель.

І ось сьогодні вона опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до своєї книги.

“Писати цю книжку було вкрай складно. Я бралася до неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів — і закінчувала проєкти. Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм”, – наголосила Мендель у підписі до відеозапису.

У відео вона заявила, що в своїй книзі спробувала “осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 1980-х”.

“Народженої у російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною. Яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у західного світу, об’їздивши десятки курсів і програм у Європі та США. Українка, яка щодня живе і працює з трьома мовами – українською, російською та англійською. Якій у дитинстві танцювалося однаково щиро під “Арлекіно” та “Oops!…I Did It Again”. Якій говорили, що не можна вступити до університету без хабаря, але вона не мала грошей на хабар і вступила. Яка їздила по першу шенгенську візу, що її, мешкаючи у Києві, з реєстрацією у Херсоні, треба було отримувати у Донецьку, і яка тепер літає за “безвізом”. Українка, якій без упину твердили: “ти ж дівчинка”, апелюючи до провінційних суспільних стандартів, і якій вдалося зберегти індивідуальність, щоб згодом почуватися рівною у світі чоловіків”, – зачитала Мендель.

У відеозапису Мендель згадала про “американську мрію”, а також наголосила, що українцям треба “навчитися жити разом”.

“Ми покоління, народжене в радянських реаліях, але яке виросло на американській мрії. Сьогодні, як ніколи, час створювати нашу мрію, мрію кожного українця. Але для цього потрібно навчитися жити разом, приймати, усвідомлювати себе і свою роль у суспільстві”, – заявила колишня прессекретарка Зеленського.

Поділилася Мендель і своїми роздумами з приводу української ідентичності.

“Любити країну – це поважати її. Складно сформулювати ідентичність нації, не обмежуючи її і охоплюючи всю багатогранність. Але неможливо зробити це без намагання осмислити себе і обговорити це у межах суспільного діалогу. Я пропоную почати зі щирих спроб подивитися на нас з погляду досвіду українки, яка любить свою країну, і пропозиції прийняти одну з мільйонів правд, що створюють нашу Україну”, – зазначила Мендель.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.