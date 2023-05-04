російсько-українська війна
23:14 Кличко повідомив про загоряння у центрі Києва через падіння уламків БПЛА (оновлено)
22:51 Розмінування водойм у Миколаєві відбувається за допомогою підводного дрона та гідрографічного апарата
22:41 За тиждень експорт «зерновим коридором» скоротився на 31%
22:27 Мінагрополітики співпрацюватиме зі штатом Юта для відновлення аграрної галузі України
22:05 У Німеччині розслідують витік інформації про візит Зеленського
21:41 Блінкен заявив, що українська армія могутніша, ніж демонструють «злиті» секретні дані Пентагону – WP
21:07 В Україні 97% торговельних закладів відновили свою роботу
21:00 У Міноборони пропонують знизити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років
20:52 Китай закликає до «високої пильності» щодо розширення НАТО в Азії
20:33 Євросоюз обіцяє виділити €100 млн п’ятьом державам за зняття заборони імпорту українських товарів
20:12 Суд присяжних визнав винними чотирьох членів ультраправої організації «Горді хлопці» у змові щодо штурму Капітолія
19:40 Через переповнені лікарні пораненими окупантами росіяни облаштовують цивільні навчальні заклади під медичні установи – Генштаб
19:31 Future Perfect: в Індії пройде перший фестиваль української культури
19:01 Спікер Маккарті змінив точку зору щодо війни РФ в Україні після звільнення ведучого Fox News: у WP вважають, що ці події пов‘язані
18:26 Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зареєструвалися майже 250 тисяч переселенців
18:13 Росія завозить на ТОТ криміналітет з метою залякування мирних жителів – Міноборони
17:59 Немає жодних ознак причетності України до ймовірної атаки дронів на Кремль – розвідка США
17:55 Уряд Естонії збільшив термін строкової військової служби для більшості військ
17:48 З Авдіївки «всіх неможливо і нереально евакуювати» — глава МВА
17:33 ПАР розглядає можливості приїзду Путіна на саміт БРІКС
17:27 Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини з вини «Укренерго» – НКРЕКП
17:06 Росія формує карту критично важливих підводних та наземних систем союзників України — глава розвідки НАТО
17:03 До удару БпЛА по Кремлю може бути причетний оператор, що не співпрацює з жодним урядом – The Guardian
16:57 У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою гурту TVORCHI
16:33 У НАБУ з’явився «секретний політтехнолог»: кандидатка на посаду в бюро розкрила деталі свого призначення
16:16 Макрон може відновити дзвінки до Путіна, щоб «не посилювати його ментальну ізоляцію»
15:59 Переправив окупантів до кордону України цивільним літаком: керівнику російської авіакомпанії повідомили про підозру
15:49 З Криму росіян «видворятимуть» за індивідуальними рішеннями, а не колективно – представниця президента України в АРК
15:37 Бойове протистояння у Судані: що потрібно знати про сторони конфлікту та його причини

Мінагрополітики співпрацюватиме зі штатом Юта для відновлення аграрної галузі України

Перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, заступник міністра Маркіян Дмитрасевич провели зустріч з делегацією штату Юта (США), до якої увійшли президент Сенату штату Юта Стюарт Адамс, представники аграрного департаменту штату та бізнесу, де обговорили напрямки співпраці для відновлення аграрної галузі України.

Четвер, 4 травня 2023, 22:27
Підтримати

Про це інформує пресслужба Мінагрополітики.

У ході зустрічі також було обговорено залучення новітніх американських технологій для відновлення ґрунтів та збільшення їх родючості.

За словами Тараса Висоцького, українські аграрії готові до збільшення виробництва та експорту продукції за умови подолання наслідків війни та відновлення галузі. Також сторони обговорили потенціал розвитку галузі переробки.

“Це розвиток біоенергетики. Ми можемо суттєво збільшити виробництво біометану. Ми маємо значний потенціал для збільшення обсягів виробництва м’ясної та молочної продукції, розвитку садівництва, включаючи переробку ягід”, – сказав Висоцький.

Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич зазначив, що Україна прагне залучити приватні інвестиції в свою економіку ще до закінчення війни і працює над впровадженням комплексного страхування військових ризиків як для іноземних, так і для вітчизняних підприємців.

“У цьому питанні ми досягли прогресу з багатосторонньою агенцією гарантій інвестицій MIGA, яка входить до групи Світового банку”, – зазначив Маркіян Дмитрасевич.

Учасники зустрічі домовились продовжити діалог для напрацювання напрямів співпраці.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє аграріїв та власників земельних ділянок від сплати податків на заміновані, забруднені, окуповані землі та землі, на яких ведуться бойові дії.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ цьогоріч посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га та змінять свою структуру.

За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, через війну суттєво змінюється структура посівних площ та обсяги посівів. А зменшення кількості внесених добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю.

Зокрема, станом на квітень 2023 року близько 30% території України заміновано, відтак знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.

Теги: війна, аграрії, відновлення аграрної галузі, війна, Мінагро, підтримка України, російсько-українська війна, Стюарт Адамс, США, Тарас Висоцький, Юта, сенат, штат

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook