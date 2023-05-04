Мінагрополітики співпрацюватиме зі штатом Юта для відновлення аграрної галузі України

Перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, заступник міністра Маркіян Дмитрасевич провели зустріч з делегацією штату Юта (США), до якої увійшли президент Сенату штату Юта Стюарт Адамс, представники аграрного департаменту штату та бізнесу, де обговорили напрямки співпраці для відновлення аграрної галузі України.

Про це інформує пресслужба Мінагрополітики.

У ході зустрічі також було обговорено залучення новітніх американських технологій для відновлення ґрунтів та збільшення їх родючості.

За словами Тараса Висоцького, українські аграрії готові до збільшення виробництва та експорту продукції за умови подолання наслідків війни та відновлення галузі. Також сторони обговорили потенціал розвитку галузі переробки.

“Це розвиток біоенергетики. Ми можемо суттєво збільшити виробництво біометану. Ми маємо значний потенціал для збільшення обсягів виробництва м’ясної та молочної продукції, розвитку садівництва, включаючи переробку ягід”, – сказав Висоцький.

Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич зазначив, що Україна прагне залучити приватні інвестиції в свою економіку ще до закінчення війни і працює над впровадженням комплексного страхування військових ризиків як для іноземних, так і для вітчизняних підприємців.

“У цьому питанні ми досягли прогресу з багатосторонньою агенцією гарантій інвестицій MIGA, яка входить до групи Світового банку”, – зазначив Маркіян Дмитрасевич.

Учасники зустрічі домовились продовжити діалог для напрацювання напрямів співпраці.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє аграріїв та власників земельних ділянок від сплати податків на заміновані, забруднені, окуповані землі та землі, на яких ведуться бойові дії.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ цьогоріч посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га та змінять свою структуру.

За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, через війну суттєво змінюється структура посівних площ та обсяги посівів. А зменшення кількості внесених добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю.

Зокрема, станом на квітень 2023 року близько 30% території України заміновано, відтак знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.