Сьогодні, 27 червня, під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка, за участі президента "Енергоатома" Петра Котіна, відбулось засідання спільного міжвідомчого координаційного штабу з підготовки до проведення навчань на випадок терористичного акту РФ на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Основна тема роботи штабу – аналіз інформації щодо ситуації на окупованій ЗАЕС та моделювання сценаріїв розвитку подій у разі можливого теракту на атомній електростанції.

Очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив, що один із блоків продовжує працювати у режимі “гарячого зупину”. За його словами, російські окупанти свідомо блокують переведення п’ятого блоку в режим “холодного зупину”. Це значно підвищує ризик терористичної загрози на ядерному об’єкті.

Для оперативного реагування штаб отримує дані від датчиків, які використовують “Енергоатом”, ДСНС, ДІЯРУ. Окремо міністр відзначив роль експертів МАГАТЕ, які зараз перебувають на ЗАЕС.

“Чотири експерти фізично перебувають на майданчику станції. Важливо, аби вони зайняли активну позицію щодо повідомлень і моніторингу ситуації”, – зазначив міністр.

Своєю чергою президент “Енергоатому” Петро Котін додав, що компанія моделює різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС, їх можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання.

“Наші фахівці опрацювали всі сценарії, які росіяни можуть реалізувати на Запорізькій АЕС. Тому відповідно до можливих наслідків будуть відпрацьовані різні моделі реагування”, – повідомив Петро Котін.

Герман Галущенко підкреслив, що всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій, розроблені відповідні протоколи спільних дій.

Для їх детального відпрацювання кризовий штаб ухвалив рішення про проведення відповідних масштабних навчань із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення. Під час навчань будуть відпрацьовані заходи з подолання наслідків у разі підриву російськими військовими одного з енергоблоків станції.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.