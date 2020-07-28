МОЗ оновило список країн, по прибутті з яких слід проходити обсервацію або тестуватися на COVID-19. До нього увійшли популярні серед українських туристів Албанія та Болгарія.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, тим, хто прибуває в Україну з країн “червоної зони”, наразі необхідно проходити самоізоляцію 14 днів, або здати тест для прискорення її проходження.

До “червоної зони” входять такі країни, де кількість активних хворих на COVID-19 — 55 та більше осіб на 100 тисяч населення. Інформацію щодо кількості активних випадків COVID-19 в різних країнах збирає та публікує МОЗ.