Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, тим, хто прибуває в Україну з країн “червоної зони”, наразі необхідно проходити самоізоляцію 14 днів, або здати тест для прискорення її проходження.
До “червоної зони” входять такі країни, де кількість активних хворих на COVID-19 — 55 та більше осіб на 100 тисяч населення. Інформацію щодо кількості активних випадків COVID-19 в різних країнах збирає та публікує МОЗ.
Також 19 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов проінформував, що до “зеленого” списку додали Румунію, Єгипет, Сербію, Чехію. Сьогодні в “зеленому” списку залишається Чехія (32/100 тис.) та Єгипет (52,34/100 тис.). Сербія (104/100 тис.) та Румунія (88/100 тис) — у “червному”.Популярні серед українських туристів Туреччина та Угорщина залишаються в “зеленому списку”.
- Раніше в МЗС назвали 23 країни, які відкриті для українців. Даний перелік включає і ті держави, куди необхідна віза. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.
- Українці найбільше цікавляться подорожами до Угорщини, Туреччини та Франції.