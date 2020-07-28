Про це повідомляють #Букви. 

Як відомо, тим, хто прибуває в Україну з країн “червоної зони”, наразі необхідно проходити самоізоляцію 14 днів, або здати тест для прискорення її проходження. 

До “червоної зони” входять такі країни, де кількість активних хворих на COVID-19 — 55 та більше осіб на 100 тисяч населення. Інформацію щодо кількості активних випадків COVID-19 в різних країнах збирає та публікує МОЗ.

Згідно з даними на 27 липня, оприлюдненими у вівторок, перелік країн “червоної зони” був доповнений деякми країнами, що наразі відкриті для українських туристів. Йдеться, зокрема, про Албанію (67/100 тис.) та Болгарію (68/100 тис.). Ці країни були виключені зі списку держав “червоної зони” 1,5 тижні тому.

Також 19 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов проінформував, що до “зеленого” списку додали Румунію, Єгипет, Сербію, Чехію.  Сьогодні в “зеленому” списку залишається Чехія (32/100 тис.) та Єгипет (52,34/100 тис.). Сербія (104/100 тис.) та Румунія (88/100 тис) — у “червному”.Популярні серед українських туристів Туреччина та Угорщина залишаються в “зеленому списку”.