Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив в етері телеканалу “Україна 24”.
“Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію”, — сказав Степанов у відповідь на запитання щодо можливості продовження “карантину вихідного дня”.
Міністр додав, що ефективність цього заходу можна буде оцінити наступного тижня. Утім, вже зараз він повідомив, що очікуваного результату не отримали. На його думку, так сталося через те, що “карантину вихідного дня” дотримували не повною мірою.
“Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку “карантини вихідного дня” впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам’ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м’яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання… Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували”, — сказав він.
Примітно, що після першого тижня “карантину вихідного дня” уряд заявляв про його ефективність та припускав подовження його дії.
- Нагадаємо, “карантин вихідного дня” діяв з 14 по 30 листопада.
- Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що якщо в найближчі кілька тижнів “карантин вихідного дня” не покаже необхідні результати, уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження, аж до повного локдауну.
- Місцева влада в деяких містах України відмовлялася вводити “карантин вихідного дня”.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні, але близько половини українців, згідно з опитуванням, не вважали цей захід ефективним.