Міністерство охорони здоров'я не рекомендуватиме продовжувати термін "карантину вихідного дня", оскільки він не показав результату, на який розраховували.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив в етері телеканалу “Україна 24”.

“Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію”, — сказав Степанов у відповідь на запитання щодо можливості продовження “карантину вихідного дня”.

Міністр додав, що ефективність цього заходу можна буде оцінити наступного тижня. Утім, вже зараз він повідомив, що очікуваного результату не отримали. На його думку, так сталося через те, що “карантину вихідного дня” дотримували не повною мірою.

“Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку “карантини вихідного дня” впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам’ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м’яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання… Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували”, — сказав він.

Примітно, що після першого тижня “карантину вихідного дня” уряд заявляв про його ефективність та припускав подовження його дії.