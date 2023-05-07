Українські посадовці схвильовані, що майбутній контрнаступ ЗСУ може не виправдати завищених очікувань суспільства, що призведе до "емоційного розчарування".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Київ має на меті здійснити “швидкий результативний прорив” в поточній ситуації, де виснажлива артилерійська війна не призводить до значних територіальних успіхів жодної зі сторін. Зазначено, що вагома кількість експертів переконані, що змусити росіян зайняти позиції, на яких вони зосереджували свої сили ще на початку повномасштабного вторгнення, буде складно.

“На мою думку, чим більше ми здобудемо перемог на полі бою, тим більше людей повірять у наші сили, а значить, ми отримаємо більше допомоги союзників”, – заявив президент Володимир Зеленський.

У виданні підкреслили, що наступальні операції у більшості випадків вимагають значної переваги. Проте загарбникам вдалося “міцно вчепитися в добре укріплену оборону по всій лінії фронту”, тому складно оцінити, як далеко зможуть просунутися українські військові.

Крім того, є побоювання, що в разі невдачі контратаки Україна може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з тиском щодо закликів “закінчити збройний конфлікт за столом переговорів”. У цьому випадку російське вище керівництво неодмінно вимагатиме “здачі” вже окупованих територій, що українська сторона вважає неприйнятним.

Водночас міністр оборони Резніков наголосив, що очікування від українського контрнаступу переоцінені. Згідно з його словами, багато партнерів та союзників чекають “грандіозного результату наступальних дій ЗСУ”, що зрештою може призвести до “емоційного розчарування”. Контрнаступ українських сил у Харківській та Херсонській областях “здивував та надихнув світ”, адже переважна більшість вважала, що Україна “впаде за 72 години”.

“Західні партнери повідомили мені, що тепер вони чекають наступних прикладів успішних бойових дій, які потрібно продемонструвати іншим народам. Проте особисто я не можу сказати, якими будуть масштаби цього успіху. 10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів? В ідеалі наступ повинен перерізати тилові ланцюги загарбників і зменшити їхні наступальні можливості”, – пояснив Резніков.

Глава Міноборони також додав, що зараз в Україні знаходяться щонайменше 300 тисяч російських військових.

Західні партнери наполягають на достатньому забезпеченні українських військ озброєнням для проведення наступальної операції. Водночас, за словами президента Зеленського, “наші сили програють в небі”. Він підкреслив, що українські військові потребують сучасних літаків.

Крім того, очільник держави відзначив, що Україна “не планує відтягувати початок контрнаступу до тих пір, поки надійде більша кількість винищувачів”. Проте “ЗСУ було б набагато легше”, якби вони були. При цьому системи протиповітряної оборони залишаються в пріоритеті.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українська армія має вищий рівень підготовки та кращі можливості для потенційного контрнаступу проти РФ, ніж зазначено в оприлюднених надсекретних даних американської розвідки.

Варто додати, за останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.

Проте Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.

Відомо, що допоки погодні умови не поліпшають, українського контрнаступу не буде, оскільки є ризики, що військова техніка ЗСУ застрягне у болоті.