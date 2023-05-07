Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.
Київ має на меті здійснити “швидкий результативний прорив” в поточній ситуації, де виснажлива артилерійська війна не призводить до значних територіальних успіхів жодної зі сторін. Зазначено, що вагома кількість експертів переконані, що змусити росіян зайняти позиції, на яких вони зосереджували свої сили ще на початку повномасштабного вторгнення, буде складно.
“На мою думку, чим більше ми здобудемо перемог на полі бою, тим більше людей повірять у наші сили, а значить, ми отримаємо більше допомоги союзників”, – заявив президент Володимир Зеленський.
У виданні підкреслили, що наступальні операції у більшості випадків вимагають значної переваги. Проте загарбникам вдалося “міцно вчепитися в добре укріплену оборону по всій лінії фронту”, тому складно оцінити, як далеко зможуть просунутися українські військові.
Крім того, є побоювання, що в разі невдачі контратаки Україна може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з тиском щодо закликів “закінчити збройний конфлікт за столом переговорів”. У цьому випадку російське вище керівництво неодмінно вимагатиме “здачі” вже окупованих територій, що українська сторона вважає неприйнятним.
Водночас міністр оборони Резніков наголосив, що очікування від українського контрнаступу переоцінені. Згідно з його словами, багато партнерів та союзників чекають “грандіозного результату наступальних дій ЗСУ”, що зрештою може призвести до “емоційного розчарування”. Контрнаступ українських сил у Харківській та Херсонській областях “здивував та надихнув світ”, адже переважна більшість вважала, що Україна “впаде за 72 години”.
“Західні партнери повідомили мені, що тепер вони чекають наступних прикладів успішних бойових дій, які потрібно продемонструвати іншим народам. Проте особисто я не можу сказати, якими будуть масштаби цього успіху. 10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів? В ідеалі наступ повинен перерізати тилові ланцюги загарбників і зменшити їхні наступальні можливості”, – пояснив Резніков.
Глава Міноборони також додав, що зараз в Україні знаходяться щонайменше 300 тисяч російських військових.
Західні партнери наполягають на достатньому забезпеченні українських військ озброєнням для проведення наступальної операції. Водночас, за словами президента Зеленського, “наші сили програють в небі”. Він підкреслив, що українські військові потребують сучасних літаків.
Крім того, очільник держави відзначив, що Україна “не планує відтягувати початок контрнаступу до тих пір, поки надійде більша кількість винищувачів”. Проте “ЗСУ було б набагато легше”, якби вони були. При цьому системи протиповітряної оборони залишаються в пріоритеті.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українська армія має вищий рівень підготовки та кращі можливості для потенційного контрнаступу проти РФ, ніж зазначено в оприлюднених надсекретних даних американської розвідки.
Варто додати, за останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.
Проте Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.
Відомо, що допоки погодні умови не поліпшають, українського контрнаступу не буде, оскільки є ризики, що військова техніка ЗСУ застрягне у болоті.
- Напередодні російське видання “Медуза” повідомило, що Кремль роздав пропагандистським ЗМІ методички, як правильно розповідати про майбутній контрнаступ ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому російська влада вдалась до такого кроку.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні вже повністю сформовані вісім бригад “Гвардії наступу”, наразі бійці проходитимуть кількатижневе навчання.
- Напад Росії на Україну сколихнув події не лише в Європі, а й у всьому світі. Багато танків і винищувачів було знищено, а протиборчі сторони отримали військову техніку з інших країн. Росія втратила 50% своїх танків Т-72Б3 і Т-72Б3М і багато танків Т-80. Ці види транспортних засобів є одними з найсучасніших, які є в Росії.
- Глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців та світ не сприймати контрнаступ як “вирішальну битву”, адже це “викривляє картину українських зусиль”.
- Україна заявляє про завершення підготовки до весняного контрнаступу. Коли він розпочнеться, це стане ключовим моментом у війні. Але росіяни мали майже шість місяців, щоб підготувати ґрунт і побудувати складну систему захисту. Прорив захисту росіян стане для ЗСУ величезним випробуванням.