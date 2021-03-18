Сьогодні, 18 березня, проросійські бойовики обстріляли українські позиції біля населеного пункту Південне на Донбасі. Загинув військовий ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ “Північ”.

“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»”, – йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення – йому оперативно надали медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не змогли.

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.

6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.