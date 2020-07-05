14 з 20 гонщиків "Формули-1" перед стартом на Гран-прі в Шпільбергу (Австрія) в неділю, 5 липня, встали на одне коліно в знак протесту проти расизму.

Відео опубліковано в Twitter-аккаунті “Формули-1”.

В акції взяли участь шестикратний чемпіон світу “Формули-1” Льюїс Хемілтон і чотириразовий чемпіон Себастьян Феттель (Sebastian Vettel).

Всі 20 гонщиків вийшли на стартову решітку в футболках з гаслом проти расизму, а частина з них стали на коліно. Це відомий жест проти утисків афроамериканців і поліцейського насильства, який в 2016 році придумав колишній гравець НФЛ Колін Капернік, а за ним уже були інші спортсмени.

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

14 пілотів “Формули 1” повторили жест, але шестеро залишилися стояти. У числі тих, хто не став схиляти коліно: пілот команди “Феррарі” Шарль Леклер, Макс Ферстаппен (“Ред Булл”), Данило Квят (“Альфа Таурі”), Карлос Сайнс (“Макларен”), Кімі Райкконен (“Альфа Ромео “) і Антоніо Джовінаццо (“Альфа Ромео”).