Відео опубліковано в Twitter-аккаунті “Формули-1”.

В акції взяли участь шестикратний чемпіон світу “Формули-1” Льюїс Хемілтон і чотириразовий чемпіон Себастьян Феттель (Sebastian Vettel).

Всі 20 гонщиків вийшли на стартову решітку в футболках з гаслом проти расизму, а частина з них стали на коліно. Це відомий жест проти утисків афроамериканців і поліцейського насильства, який в 2016 році придумав колишній гравець НФЛ Колін Капернік, а за ним уже були інші спортсмени.

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020