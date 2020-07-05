Відео опубліковано в Twitter-аккаунті “Формули-1”.
В акції взяли участь шестикратний чемпіон світу “Формули-1” Льюїс Хемілтон і чотириразовий чемпіон Себастьян Феттель (Sebastian Vettel).
Всі 20 гонщиків вийшли на стартову решітку в футболках з гаслом проти расизму, а частина з них стали на коліно. Це відомий жест проти утисків афроамериканців і поліцейського насильства, який в 2016 році придумав колишній гравець НФЛ Колін Капернік, а за ним уже були інші спортсмени.
End Racism.
One cause. One commitment.
As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ
— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
14 пілотів “Формули 1” повторили жест, але шестеро залишилися стояти. У числі тих, хто не став схиляти коліно: пілот команди “Феррарі” Шарль Леклер, Макс Ферстаппен (“Ред Булл”), Данило Квят (“Альфа Таурі”), Карлос Сайнс (“Макларен”), Кімі Райкконен (“Альфа Ромео “) і Антоніо Джовінаццо (“Альфа Ромео”).
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.