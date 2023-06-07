Станом на 7 червня внаслідок підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС та спричинену повінь на Херсонщині без світла залишаються 20 тисяч споживачів.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсоні та сусідніх населених пунктах через затоплення без світла лишилися майже 20 тисяч споживачів. Зокрема, підтоплена насосна станція Херсонської ТЕЦ.

Основні потужності теплоелектроцентралі – поки поза межами зони ризику. У місті станом на ранок 7 червня підтоплені і відповідно пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій. Також на Миколаївщині внаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплені дві сонячні електростанції.

Ситуацію на ЗАЕС постійно моніторять експерти “Енергоатому”. Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає.

Водночас триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 7 населених пунктів.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Попри усі виклики енергетична система України працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Однак, за даними Міненерго, через підрив Каховської ГЕС у майбутньому можливі труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 126 МВт*год. Експорт до Польщі – 800 МВт*год.

За добу обсяг газу у сховищах зріс на 19,7 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива зростають та склали понад 9,7 мільярда метрів кубічних.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.