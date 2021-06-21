Про це повідомляє пресслужба МОК.
“У світлі урядових обмежень на публічні заходи, ліміт глядачів на Олімпійських іграх буде встановлений на рівні 50% місткості об’єкта – тобто максимум 10 000 осіб на всіх об’єктах”, – йдеться у повідомленні.
Чинний графік змагань залишається без змін, глядачі будуть допущені до заходів з зазначеними вище обмеженнями.
Проте зазначається, що у разі погіршення ситуації з коронавірусів присутність глядачів на змаганнях можуть і зовсім заборонити.
Рішення щодо Паралімпійських ігор буде прийняте до середини липня.
Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо повинні стартувати 23 липня. Олімпіада мала відбутися ще минулого року, але була відкладена через пандемію коронавірусу.
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