Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії ухвалили рішення, що спортивні об'єкти на Олімпіаді в Токіо зможуть прийняти не більше 10 тисяч глядачів.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

“У світлі урядових обмежень на публічні заходи, ліміт глядачів на Олімпійських іграх буде встановлений на рівні 50% місткості об’єкта – тобто максимум 10 000 осіб на всіх об’єктах”, – йдеться у повідомленні.

Чинний графік змагань залишається без змін, глядачі будуть допущені до заходів з зазначеними вище обмеженнями.

Проте зазначається, що у разі погіршення ситуації з коронавірусів присутність глядачів на змаганнях можуть і зовсім заборонити.

Рішення щодо Паралімпійських ігор буде прийняте до середини липня.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо повинні стартувати 23 липня. Олімпіада мала відбутися ще минулого року, але була відкладена через пандемію коронавірусу.