Ввечері 19 квітня у Києві та області оголошено повітряну тривогу. Очевидці заявляють про яскравий спалах у небі та гучні звуки.

Про це повідомляють #Букви.

Користувачі соцмереж зауважили, що чули вибухи та помітили спалах у небі над столицею. Дехто оприлюднив відео.

Шановні читачі, оскільки ті, хто знають, що це було – все одно не скажуть, то пропонуємо зіграти «в експерта». Правила прості – найбільш переконливо та безапеляційно сказати, що це було. pic.twitter.com/68AsVGe0Vt — Букви (@Bykvu) April 19, 2023

Згодом у Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що у небі виявили повітряну ціль. Запевнили, що сили ППО напоготові.

Водночас закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші – нічого не знімати та не публікувати в мережу.

Своєю чергою, голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав чекати на інформацію Повітряних сил. Буде більше деталей.

Раніше керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк зауважила, що нічна ворожа атака дронами-камікадзе на Одесу мала на меті знайти та знищити системи ППО. Цього разу війська РФ випустили “Шахеди” з боку Азовського моря.

У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема 12 БпЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.