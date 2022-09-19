Про це повідомило Wired.
Раніше найскладніший план безпеки був під час проведення Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року, але тепер його посилено. У столиці Сполученого Королівства перебувають представники поліції, екстрених служб, розвідувальних служб, таких як GCHQ і MI5, а також місцеві органи влади.
За словами колишнього національного координатора Великої Британії з боротьби з тероризмом Ніка Олдворта, команди будуть працювати у різних “блоках”. Інформацію передаватимуть до старшого офіцера поліції, який прийматиме остаточні рішення. Щогодини будуть відбуватися зустрічі щодо подій.
SOR є головним осередком розгалуженої операції безпеки та спостереження, а найбільша поліція Met проводить “надзвичайну” операцію з тих, які проходили будь-коли. Структури матимуть стіну телевізорів, які включають камери відеоспостереження Букінгемського палацу та прилеглих районів. Всього у Лондоні встановлено близько мільйона камер. На випадок відключення електроенергії приблизно в 10 милях є резервний центр.
“Ймовірно, усі елементи поліції в Лондоні будуть залучені”, — зазначив Олдворт.
Процесія прощання відбудеться у холі Вестмінстерського абатства. Під час церемонії будуть присутні дві тисячі гостей. Члени королівської родини пройдуть за труною, після чого її відвезуть приблизно у 20 миль до міста Віндзор, де відбудеться похорон.
Повний список присутніх серед світових лідерів не було опубліковано. Очікується, що прибудуть президент США Джо Байден, імператор Японії Нарухіто, президент Франції Емманюель Макрон, члени королівської сім’ї та політичні лідери з усього світу. Офіційні особи з Росії, Білорусі, Північної Кореї та кількох інших країн не були запрошені.
Британський уряд попросив їх прибути на похорон комерційними літаками, а не власними приватними літаками. Також їх попросили прибути на процесію на наданих урядом автобусах, які відправляться з невідомого місця в західному Лондоні. П’ять країн відмовилися від такого. Джо Байден може приїхати на похорон на Beast, броньованому Cadillac, який призначено для безпеки президента.
- 8 вересня в шотландській резиденції Балморал, на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ, переживши кохання всього свого життя, принца Філіпа, ледь більше ніж на рік. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. #Букви зробили підбірку найяскравіших світлин епохи правління королеви Єлизавети II.
- Мільйони людей зі всього світу у режимі онлайн спостерігали за літаком, який перевозив тіло покійної королеви Великої Британії Єлизавети II з Единбурга до Лондона.
- Чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп, помер у Віндзорському замку 9 квітня минулого року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева Єлизавета II і герцог були одружені 73 роки.