Через похорон королеви Єлизавети II у Лондоні розпочато найбільшу поліцейську операцію Великої Британії. До справи залучили снайперів, безпілотні зони, тимчасове спостереження, понад 10 тисяч поліцейських і військових тощо.

Про це повідомило Wired.

Раніше найскладніший план безпеки був під час проведення Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року, але тепер його посилено. У столиці Сполученого Королівства перебувають представники поліції, екстрених служб, розвідувальних служб, таких як GCHQ і MI5, а також місцеві органи влади.

За словами колишнього національного координатора Великої Британії з боротьби з тероризмом Ніка Олдворта, команди будуть працювати у різних “блоках”. Інформацію передаватимуть до старшого офіцера поліції, який прийматиме остаточні рішення. Щогодини будуть відбуватися зустрічі щодо подій.

SOR є головним осередком розгалуженої операції безпеки та спостереження, а найбільша поліція Met проводить “надзвичайну” операцію з тих, які проходили будь-коли. Структури матимуть стіну телевізорів, які включають камери відеоспостереження Букінгемського палацу та прилеглих районів. Всього у Лондоні встановлено близько мільйона камер. На випадок відключення електроенергії приблизно в 10 милях є резервний центр.

“Ймовірно, усі елементи поліції в Лондоні будуть залучені”, — зазначив Олдворт.

Процесія прощання відбудеться у холі Вестмінстерського абатства. Під час церемонії будуть присутні дві тисячі гостей. Члени королівської родини пройдуть за труною, після чого її відвезуть приблизно у 20 миль до міста Віндзор, де відбудеться похорон.

Навколо Вестмінстерського абатства проведено посилені перевірки безпеки. Усе навколо перевіряли на наявність вибухівки. Над значною частиною центрального Лондона та Віндзора заборонено літати дронам.

Безпековий план відрізняється від Олімпійських ігор 2012 року тим, що поліція не знає скільки людей може прийти попрощатися з королевою. Найбільшу загрозу вбачають у можливості проведення теракту, бо як сказав колишній начальник поліції Мет Парм Сандху, “натовпи стануть мішенню для терористів”. Рівень терористичної загрози оцінюють як “суттєвий”, що є середнім з п’яти різних рівнів загрози.