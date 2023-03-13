Напередодні «Рамштайну»: Резніков та Остін обговорили «шлях до перемоги»

13 березня міністр оборони України Олексій Резніков спільно з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорили співпрацю та шлях до перемоги у війні.

Про це очільник українського відомства повідомив у Twitter.

Перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн сторони обговорили питання подальшої співпраці.

Напередодні зустрічі у форматі “Рамштайн” я поговорив із моїм великим другом Ллойдом Остіном. Ми порівняли наші нотатки щодо співпраці та шляху до перемоги”, – зазначив Резніков.

Він зауважив, що така щира підтримка союзників наповнює його оптимізмом щодо майбутнього. Оскільки солідарність, пояснив міністр, перетворюється на ефективність на полі бою.

Prior to the upcoming #Ramstein format meeting I had a conversation with my great friend @SecDef .We compared notes on our cooperation&the path to Victory.This genuine support of the Allies makes me very optimistic about the future.Solidarity becomes efficiency on the battlefield pic.twitter.com/QbX2iY8PmS — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2023

Своєю чергою, речник Пентагону підтвердив розмову міністрів. Так, Остін надав оновлену інформацію про зусилля США щодо допомоги у сфері безпеки, а міністр Резніков детально розповів про останні події на землі в Україні. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Наступна зустріч міністрів оборони у форматі “Рамштайн” відбудеться 15 березня.

Зауважимо, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн-9”), що відбувалась 14 лютого у Брюсселі. Він наголосив, що у союзників немає “синдрому втоми”.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів та техніки, а також посилення української протиповітряної оборони.