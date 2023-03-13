Напередодні «Рамштайну»: Резніков та Остін обговорили «шлях до перемоги»

Про це очільник українського відомства повідомив у Twitter.
Перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн сторони обговорили питання подальшої співпраці.
Напередодні зустрічі у форматі “Рамштайн” я поговорив із моїм великим другом Ллойдом Остіном. Ми порівняли наші нотатки щодо співпраці та шляху до перемоги”, – зазначив Резніков.
Він зауважив, що така щира підтримка союзників наповнює його оптимізмом щодо майбутнього. Оскільки солідарність, пояснив міністр, перетворюється на ефективність на полі бою.
Prior to the upcoming #Ramstein format meeting I had a conversation with my great friend @SecDef .We compared notes on our cooperation&the path to Victory.This genuine support of the Allies makes me very optimistic about the future.Solidarity becomes efficiency on the battlefield pic.twitter.com/QbX2iY8PmS
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2023
Своєю чергою, речник Пентагону підтвердив розмову міністрів. Так, Остін надав оновлену інформацію про зусилля США щодо допомоги у сфері безпеки, а міністр Резніков детально розповів про останні події на землі в Україні. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.
Наступна зустріч міністрів оборони у форматі “Рамштайн” відбудеться 15 березня.
Зауважимо, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн-9”), що відбувалась 14 лютого у Брюсселі. Він наголосив, що у союзників немає “синдрому втоми”.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів та техніки, а також посилення української протиповітряної оборони.
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- Президент США Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві наголосили на підтримці України в її протистоянні повномасштабній війні РФ.
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- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що допоміжна тренувальна місія Євросоюзу до кінця березня завершить підготовку понад 11 тисяч українських військовослужбовців.