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Напередодні «Рамштайну»: Резніков та Остін обговорили «шлях до перемоги»

13 березня міністр оборони України Олексій Резніков спільно з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорили співпрацю та шлях до перемоги у війні.

Вівторок, 14 березня 2023, 00:19
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Про це очільник українського відомства повідомив у Twitter.

Перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн сторони обговорили питання подальшої співпраці.

Напередодні зустрічі у форматі “Рамштайн” я поговорив із моїм великим другом Ллойдом Остіном. Ми порівняли наші нотатки щодо співпраці та шляху до перемоги”, – зазначив Резніков.

Він зауважив, що така щира підтримка союзників наповнює його оптимізмом щодо майбутнього. Оскільки солідарність, пояснив міністр, перетворюється на ефективність на полі бою.

Своєю чергою, речник Пентагону підтвердив розмову міністрів. Так, Остін надав оновлену інформацію про зусилля США щодо допомоги у сфері безпеки, а міністр Резніков детально розповів про останні події на землі в Україні. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Наступна зустріч міністрів оборони у форматі “Рамштайн” відбудеться 15 березня.

Зауважимо, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн-9”), що відбувалась 14 лютого у Брюсселі. Він наголосив, що у союзників немає “синдрому втоми”.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів та техніки, а також посилення української протиповітряної оборони.

Теги: Ллойд Остін, обговорення, Рамштайн, телефонна розмова, шлях до Перемоги, Резников

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