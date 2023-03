Напередодні «Рамштайну»: Резніков та Остін обговорили «шлях до перемоги»

Про це очільник українського відомства повідомив у Twitter.

Перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн сторони обговорили питання подальшої співпраці.

Він зауважив, що така щира підтримка союзників наповнює його оптимізмом щодо майбутнього. Оскільки солідарність, пояснив міністр, перетворюється на ефективність на полі бою.

Prior to the upcoming #Ramstein format meeting I had a conversation with my great friend @SecDef .We compared notes on our cooperation&the path to Victory.This genuine support of the Allies makes me very optimistic about the future.Solidarity becomes efficiency on the battlefield pic.twitter.com/QbX2iY8PmS

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2023