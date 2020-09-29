Даний факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Так, Скороход вела переписку на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Нардеп попросила співрозмовницю купити їй сироп від кашлю.
Варто зазначити, що Анна Скороход перебувала на засіданні без захисної маски, незважаючи на те, що вони необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах.
У березні нардеп перехворіла на коронавірус. COVID-19 тоді діагностували і у новонародженої дитини Скороход.
- Раніше лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко також захворіла на COVID-19, і її стан був тяжким. 11 вересня стало відомо, що Тимошенко перемогла коронавірус.