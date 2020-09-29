Народний депутат Анна Скороход (група "Партія "За майбутнє"), яка раніше перехворіла на коронавірус COVID-19, просила в Парламенті купити їй сироп від кашлю. При цьому нардеп перебувала на засіданні без маски.

Даний факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, Скороход вела переписку на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Нардеп попросила співрозмовницю купити їй сироп від кашлю.

Варто зазначити, що Анна Скороход перебувала на засіданні без захисної маски, незважаючи на те, що вони необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах.

У березні нардеп перехворіла на коронавірус. COVID-19 тоді діагностували і у новонародженої дитини Скороход.