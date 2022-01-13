Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак через довірених осіб зареєстрував фірму, яка видобувала в Росії нафту. Згодом нафтовидобувну компанію він продав "дочці" білоруської компанії "Белоруснефть".

Про це пише видання OCCRP.

У серпні білоруська державна нафтова компанія “Белорусьнефть” оголосила про придбання невеликої російської фірми “Пурнефть”, яка експлуатує 69 нафтових свердловин на південь від Полярного кола. Вони знаходились по сусідству з родовищем, яке належить компанії “Белорусьнефть”.

Повідомляється, що у 2020 році “Пурнефть” отримала прибуток у розмірі близько 10 мільйонів доларів, тож, за оцінками білоруських ЗМІ, угода могла принести її власнику близько 50 мільйонів доларів.

У розслідуванні ідеться, що за “Пурнефтю” стояла маловідома компанія з Британських Віргінських островів під назвою Brimipana Trading. Хто був її власником, не розголошувалося, з огляду на карибське податкове законодавство. Це означає, що про справжнього бенефіціара білоруської угоди ніхто не повинен був знати.

Але Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, який оприлюднив інформацію (документи з Pandora Papers) про 14 офшорних постачальників послуг, дав змогу OCCRP зрозуміти більше про цю угоду.

“Brimipana належала Олександру Кіселю, громадянину Угорщини українського походження. Юлія Корабльова з московської юридичної фірми Lidings, яка консультувала угоду, підтвердила OCCRP, що Кисіль продав нафтову фірму “Белорусьнефті”, – пише видання.

Таким чином було з’ясовано, що угорець є підставною особою проросійського українського політика та медіамагната Тараса Козака.

У лютому 2021 року Тарас Козак потрапив під українські санкції: була заблокована робота його медіахолдингу. 11 травня Генпрокуратура оголосила йому підозру про державну зраду. У липні суд наклав арешт на активи Козака.

“Згідно з повідомленнями, Козак утік з України до Росії чи Білорусі”, – пише видання.

Щодо підставної особи Олександра Кіселя, то, за даними OCCRP, він не має “профілю” нафтового магната.

“У профілі в соціальних мережах, востаннє оновленому у 2017 році, вказано, що Кісель проживає у Києві. В українських реєстрах немає даних, що він колись мав власний бізнес”, – ідеться у розслідуванні.

Проте, як пише OCCRP, Кісель має зв’язки із компаніями, що належать Козаку та його дружині.

Так, згідно з документами, поданими в Eurobank Cyprus у 2016 році, які були серед документів Pandora, Brimipana була одним із двох основних джерел фінансування кіпрської фірми Soferco Trading Ltd, що належить дружині Козака Наталії Лавренюк.

Як пише видання, Brimpana здійснювала Soferco грошові перекази, що дозволяє припустити, що сім’я Козака стояла за Brimpana, і навіть за Soferco.

Як повідомляє OCCRP, компанія Brimpana також заплатила 1 мільйон доларів фірмі Козака Turul Investments у грудні 2018 – нібито для покупки австрійської фірми Onyx Aviation (згодом її ліквідували).

OCCRP повідомило, що Олександр Кісель та Тарас Козак не відповіли на прохання надати коментарі.