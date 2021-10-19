Днями президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які мають стосунок до нього та його оточення. Однак глава держави уникнув відповіді на низку запитань.

Про це йдеться у матеріалі каналу “Настоящее Время” з редакцією у Празі.

“Чесно кажучи, сюжет не дуже”, – сказав Зеленський про розслідування агенції “Слідство.Інфо”.

Він також додав, що вже чув ці звинувачення під час своєї передвиборчої кампанії від п’ятого президента України Петра Порошенка і його соратників. Зеленський наголосив, що не займався відмиванням грошей, але не став заперечувати, що у 2012 році використовував офшорні компанії в інтересах свого бізнесу.

Журналістка “Слідство.Інфо” Олена Логінова прокоментувала реакцію Зеленського й зізналася, чи отримала вона відповіді на свої запитання до президента.

“Саме відповідей на наші запитання досі немає. Коли ми готували матеріали, фільм і статтю для The Guardian, для OCCRP, ми відправили з колегами запитань на три сторінки. Я ніколи в житті настільки детально не опрацьовувала всі запитання й очікувала трохи іншого”, – зазначила журналістка.

За словами Логінової, є низка запитань, на які Зеленський не відповів. Особливо хотілося б почути позицію президента щодо ситуації з дивідендами, адже під час розслідування журналісти виявили компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах.

“Навколо цієї компанії насправді й була створена вся мережа офшорних компаній, пов’язаних з бізнесом, виробництвом цих гумористичних шоу. Раніше вона не була відома – це Maltex Multicapital Corp. І коли Зеленський говорить, що все це було відомо і це тільки події 2012 року, коли вони перейшли працювати на “1+ “, і наш генпрокурор пані Венедіктова те ж саме говорить, що це події дуже давні й нічого нового в них немає, – це дуже маніпулятивно. Тому що якраз частина в цій компанії належала фірмі Film Heritage. Це фірма, яка раніше належала Зеленському та його дружині, а зараз вона належить його дружині. Але чому не сказати, що так, ця фірма продовжує отримувати дивіденди? Напевно, тому що якщо ти передаєш частину своїх акцій іншій фірмі, ти не можеш їх отримувати. Можливо, тому Зеленський не може відповісти. Я не знаю, це ключове запитання”, – резюмувала журналістка.

На уточнювальне запитання, чи є у Зеленського бізнес в офшорах й досі, журналістка наголосила, що не може цього стверджувати без відповідей фігурантів цієї історії. Логінова додала, що у розпорядженні журналістів наразі нема усіх необхідних документів щодо цього. На її думку, ситуація може докорінно змінитися у будь-який час.

“Поки ми з вами розмовляємо, вони можуть підписати ще якийсь трастовий договір або ще зробити якусь операцію, і все абсолютно переграється. Тобто люди, які беруть участь в цій історії, – це ключові люди в нашій країні: Зеленський, (очільник СБУ Іван, – ред.) Баканов, (перший помічник президента Сергій, – ред.) Шефір. Вони повинні нам відповісти. І тоді ми зможемо отримати повну картину. Зараз у нас є запитання без відповідей”, – сказала Логінова.

Журналістка додала, що причиною офшорів є анонімність. Водночас влада повинна бути прозорою.

“Якщо Зеленський говорить, що це (офшори, – ред.) потрібно у часи Януковича, щоб уберегти свій бізнес, – це так, це може бути, ніхто не виключає таку мету. Але потім, коли ти при владі вже два роки й усі твої друзі та бізнес-партнери далі продовжують вести свій бізнес в офшорах – це означає, що ти не довіряєш країні, в якій ти побудував свій бізнес і в якій ти керуєш. Ти хочеш щось заховати, у тебе є на це причина”, – додала журналістка.

Зеленський під час інтерв’ю натякнув, що знає замовника розслідувань глобального витоку документів Pandora Papers проти нього та його команди, згадавши про п’ятого президента Петра Порошенка. Логінову попросили прокоментувати це.

“Я думаю, він розуміє, що це не якесь замовлення Петра Олексійовича. Я думаю, що вони в Офісі президента вирішили, що найкраще вибрати цю оборонну тактику, і вона, можливо, спрацює”, – зазначила Логінова.

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.