Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) опублікувало фотографію Сапмі з космосу, території, розташованої на Півночі Європи, корінними жителями якої є саами, більшість з яких доглядають і пасуть оленів.

Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

Лапландія або Сапмі — назва території, що розташована на Півночі Європи, корінними жителями якої є саами. Цей народ говорить власною мовою, має свій прапор та гімн, однак цей регіон ніколи не був окремою державою. Саами проживають на території Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Згідно з повідомленням NASA, близько 80 000 до 100 000 саамів розповсюджені в чотирьох країнах. Вони живуть кочовим життям, полюванням, збиральництвом і оленярством. Це одне з небагатьох місць на Землі, де були одомашнені олені.

Найбільша кількість населення проживає в Норвегії, близько 37,7 тисячі осіб.

Народ розмовляє саамською мовою, вона належить до фіно-угорської гілки уральської мовної сім’ї. Найближчими вважаються фінська, карельський та естонська мови. Сьогодні нею володіє третина саамів.

Приблизно 500 000 північних оленів мешкають у Скандинавії, більшість з яких доглядають і пасуть саамі, зазначає NASA.

Такий нічний вид на світлині вдалося зафіксувати завдяки “діапазону день-ніч” радіометра Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, який достатньо чутливий, аби вимірювати нічні світлові випромінювання та відбиття. Це потрібно, щоб розрізняти інтенсивність світла та спостерігати, як воно змінюються.