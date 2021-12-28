Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).
Лапландія або Сапмі — назва території, що розташована на Півночі Європи, корінними жителями якої є саами. Цей народ говорить власною мовою, має свій прапор та гімн, однак цей регіон ніколи не був окремою державою. Саами проживають на території Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії.
Згідно з повідомленням NASA, близько 80 000 до 100 000 саамів розповсюджені в чотирьох країнах. Вони живуть кочовим життям, полюванням, збиральництвом і оленярством. Це одне з небагатьох місць на Землі, де були одомашнені олені.
Найбільша кількість населення проживає в Норвегії, близько 37,7 тисячі осіб.
Народ розмовляє саамською мовою, вона належить до фіно-угорської гілки уральської мовної сім’ї. Найближчими вважаються фінська, карельський та естонська мови. Сьогодні нею володіє третина саамів.
Приблизно 500 000 північних оленів мешкають у Скандинавії, більшість з яких доглядають і пасуть саамі, зазначає NASA.
Такий нічний вид на світлині вдалося зафіксувати завдяки “діапазону день-ніч” радіометра Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, який достатньо чутливий, аби вимірювати нічні світлові випромінювання та відбиття. Це потрібно, щоб розрізняти інтенсивність світла та спостерігати, як воно змінюються.
- Космічна рентгенівська обсерваторія “Chandra” Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показала галактичну туманність NGC 1929, яка розташована у сузір’ї Золота Риба.
- Близько Землі пролетіла “Різдвяна комета” Леонарда. Мешканці планети зможуть побачити космічний об’єкт біля Сонця 3 січня, після чого ми більше не побачимо комету. Її вдалося сфотографувати американському фотографу Ендрю Маккарті. Він поділився світлиною в соціальних мережах.
- 25 грудня 2021 року Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) запустило новий телескоп “Джеймс Вебб”, вартість якого становить близько 10 мільярдів доларів. Він замінить на орбіті “Хаббл”, що пропрацював 31 рік.
- Також дослідникам вдалося виявити першу ознаку магнітного поля, що оточує планету за межами нашої Сонячної системи.
- Нагадаємо, марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance знайшов органічні хімічні сполуки, що містять вуглець на Червоній планеті.
- Відомо, що марсохід NASA Curiosity Mars використовував свої чорно-білі навігаційні камери для фільмування панорам Червоної планети та надіслав світлини на Землю.