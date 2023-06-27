27 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував занепокоєння країн, що межують з Білоруссю, стосовно переміщення військ ПВК "Вагнер", наголосивши, що поки рано говорити про будь-які наслідки.

Джерело: SkyNews

Столтенберг пояснив, що наразі надто рано давати остаточне судження наслідків переміщення глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина до Білорусі, водночас визнав, що, швидше за все, частина його сил також буде розташована в Білорусі.

“Але ми надіслали Москві та Мінську чітке повідомлення про те, що НАТО захищатиме кожного союзника, кожен дюйм території Альянсу”, – наголосив він.

Раніше було підтверджено, що очільник “Вагнер” Євген Пригожин перебуває в РБ.

Зауважимо, президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що наразі триває передислокація російських військ, зокрема найманців ПВК “Вагнер” до Білорусі. І назвав це негативним сигналом для Польщі, який керівництво країни хоче надіслати союзникам. Глава Польщі нагадав про рішення саміту НАТО в Мадриді щодо “швидкого реагування, оборонних планів, передислокації армійців і збільшення сил батальйонних груп”, дислокованих у цій частині Європи.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів більше подробиць про його телефонну розмову з главою ПВК “Вагнер” ​​Євгеном Пригожиним стосовно припинення заколоту проти Кремля.