Північноатлантичний альянс запустив новий центр захисту підводних трубопроводів та кабелів після досі нерозкритої атаки на газопроводи "Північний потік" та загрозу диверсій з боку Росії.

Джерело: Associated Press.

“Загроза зростає. Російські кораблі активно картографували нашу критичну підводну інфраструктуру. Існує підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру Заходу”, — заявив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, який очолює спеціальну групу із захисту морської інфраструктури.

Зазначається, що рішення про створення центру схвалили міністри оборони країн НАТО. Він буде розташований в Нортвуді – на північному заході Лондона.

За даними AP, тільки через Північне море пролягає близько 8000 кілометрів нафто- і газопроводів. Замість того, щоб намагатися спостерігати за всіма мережами, новий центр і союзники по НАТО зосередяться на зонах високого ризику.

Особливо вразливими є трубопроводи на мілководді, до яких легко дістатися дайверам.

“Ми не зможемо забезпечити присутність НАТО на тисячах кілометрах підводної інфраструктури. Але ми можемо покращити збір розвідданих, обмін інформацією, тому що приватний сектор також має багато даних”, — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У НАТО вважають, що важливо викривати диверсантів, коли вони готують свої атаки.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія вибухів, які Росія назвала актом “міжнародного тероризму”.

Додамо, що 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію. Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”.