Про це він сказав в ефірі “Навальний Live”.
Це була перша поява Навального в ефірі після отруєння токсином з групи “Новачок”.
Політик підключився до ефіру з Німеччини.
“Моє завдання – якнайшвидше відновитися і повернутися в Росію. Але при цьому відновитися, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б якийсь шанс. Тому що прямо зараз я б, напевно, не витягнув”, – розповів Навальний.
Він також сказав, що німецькі медики не можуть дати ясних і точних прогнозів щодо термінів його повного відновлення.
Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації через отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Зеленський зазначив, що перед тим, як ухвалити рішення щодо санкцій, він хотів би ознайомитися з деталями від німецької сторони.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи “Новачок”, що призвело до ком
- Напередодні посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального. У санкційному списку опинилися шість фізичних осіб та одна компанія.