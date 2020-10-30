Російський опозиційний політик Олексій Навальний збирається повернутися в Росію, однак боїться, що там його можуть знову отруїти.

Про це він сказав в ефірі “Навальний Live”.

Це була перша поява Навального в ефірі після отруєння токсином з групи “Новачок”.

Політик підключився до ефіру з Німеччини.

“Моє завдання – якнайшвидше відновитися і повернутися в Росію. Але при цьому відновитися, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б якийсь шанс. Тому що прямо зараз я б, напевно, не витягнув”, – розповів Навальний.

Він також сказав, що німецькі медики не можуть дати ясних і точних прогнозів щодо термінів його повного відновлення.

Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.

2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.