Джерело: російське пропагандистське видання “ТАСС”.
“Росія не бачить перспектив для того, щоб продовжити зернову угоду. Консультації з представниками ООН щодо існуючих домовленостей тривають”, – відзначив Вершинін.
Також він додав, що Росія “наполягає на дотриманні домовленостей, які включають експорт аміаку”.
Варто зазначити, що чергові переговори між Росією та Організацією об’єднаних націй щодо продовження “зернового коридору” заплановано на дев’яте червня у Женеві. Термін дії існуючої “Чорноморської ініціативи” спливає 17 липня.
Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.
“Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники матимуть змогу пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду”, – зауважив посадовець.
Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.