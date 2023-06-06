Заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив, що в Росії не бачать перспектив для продовження "Чорноморської угоди", яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Джерело: російське пропагандистське видання “ТАСС”.

“Росія не бачить перспектив для того, щоб продовжити зернову угоду. Консультації з представниками ООН щодо існуючих домовленостей тривають”, – відзначив Вершинін.

Також він додав, що Росія “наполягає на дотриманні домовленостей, які включають експорт аміаку”.

Варто зазначити, що чергові переговори між Росією та Організацією об’єднаних націй щодо продовження “зернового коридору” заплановано на дев’яте червня у Женеві. Термін дії існуючої “Чорноморської ініціативи” спливає 17 липня.

Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

“Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники матимуть змогу пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду”, – зауважив посадовець.

Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.