Про це Микола Щуріков розповів в інтерв’ю агентству “Українські новини”.

За його словами, нинішнє керівництво заводу і технічно, і економічно безграмотне.

“Через скасування результатів конкурсу завод до кінця року недоотримає 16 мільйонів доларів, а це – і втрачена можливість підвищення заробітних плат і покриття ще частини боргів перед НАК “Нафтогазом”… Зараз завершується договір на давальницьку переробку, новий конкурс досі не оголошений, а підприємство продовжує нарощувати борги. Так, 2019 рік, в якому виробництво було відновлено лише в серпні, завод завершив зі збитками в 80-90 млн грн, а в першому кварталі 2020, в якому виробничі потужності заводу працювали, збитки зросли до понад 1,5 мільярда гривень”, – зазначає Микола Щуріков.

Він зазначає, що в своєму інтерв’ю голова Фонду держмайна України заявив, що зміна керівництва ОПЗ спрямована на якісну та прозору підготовку до приватизації, оптимізацію і прозорість закупівель, зменшення витрат.

“Але вийшло все навпаки. Готується не приватизація, а “прихватизація” заводу. На мою думку, підприємство свідомо заганяють у борги і “топлять” некомпетентним менеджментом”, – заявив Микола Щуріков.

За його словами, подальше затягування приватизації ОПЗ, а особливо – доручення її проведення “таким некомпетентним людям, як Синиця”, може спричинити катастрофу.

Микола Щурик нагадав, що з членів наглядової ради усунули його самого, Сергія Назаренка, Тетяну Сербіну та Володимира Вакеряка, натомість призначивши Миколу Синицю, Максима Замши, Юрія Северина, Валерія Севастьянова та Валерія Грача.

“Нагадаю, що жоден з цих “спеціалістів” жодного дня не працював на промислових підприємствах і не має досвіду приватизації підприємств”, – підкреслив Микола Щуріков.

У квітні 2020 року заступник директора ОПЗ Микола Щурик звернувся до голови Фонду держмайна Дмитро Сенниченко з вимогою провести аналіз ефективності роботи нового керівництва заводу.