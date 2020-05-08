Про це Микола Щуріков розповів в інтерв’ю агентству “Українські новини”.
За його словами, нинішнє керівництво заводу і технічно, і економічно безграмотне.
“Через скасування результатів конкурсу завод до кінця року недоотримає 16 мільйонів доларів, а це – і втрачена можливість підвищення заробітних плат і покриття ще частини боргів перед НАК “Нафтогазом”… Зараз завершується договір на давальницьку переробку, новий конкурс досі не оголошений, а підприємство продовжує нарощувати борги. Так, 2019 рік, в якому виробництво було відновлено лише в серпні, завод завершив зі збитками в 80-90 млн грн, а в першому кварталі 2020, в якому виробничі потужності заводу працювали, збитки зросли до понад 1,5 мільярда гривень”, – зазначає Микола Щуріков.
Він зазначає, що в своєму інтерв’ю голова Фонду держмайна України заявив, що зміна керівництва ОПЗ спрямована на якісну та прозору підготовку до приватизації, оптимізацію і прозорість закупівель, зменшення витрат.
“Але вийшло все навпаки. Готується не приватизація, а “прихватизація” заводу. На мою думку, підприємство свідомо заганяють у борги і “топлять” некомпетентним менеджментом”, – заявив Микола Щуріков.
За його словами, подальше затягування приватизації ОПЗ, а особливо – доручення її проведення “таким некомпетентним людям, як Синиця”, може спричинити катастрофу.
Микола Щурик нагадав, що з членів наглядової ради усунули його самого, Сергія Назаренка, Тетяну Сербіну та Володимира Вакеряка, натомість призначивши Миколу Синицю, Максима Замши, Юрія Северина, Валерія Севастьянова та Валерія Грача.
“Нагадаю, що жоден з цих “спеціалістів” жодного дня не працював на промислових підприємствах і не має досвіду приватизації підприємств”, – підкреслив Микола Щуріков.
У квітні 2020 року заступник директора ОПЗ Микола Щурик звернувся до голови Фонду держмайна Дмитро Сенниченко з вимогою провести аналіз ефективності роботи нового керівництва заводу.
- 24 січня стало відомо, що виконуючим обов’язки директора Одеського припортового заводу став Микола Синиця, який володіє рестораном “Два гуся”. Таке рішення ухвалив Уряд.
- Перший заступник директора “Одеського припортового заводу” Микола Щуріков вважає призначення виконуючим обов’язки голови ОПЗ Миколи Синиці початком чергового етапу боротьби за потоки. Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
- Микола Щуріков також заявив, що з 2015 року вартість заводу впала в 10 разів.
- 30 січня стало відомо, що голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку пропонували 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення “потрібної” людини директором Одеського припортового заводу (ОПЗ).