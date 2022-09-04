Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Німеччина оголосила РФ гібридну війну. Так він зреагував на коментар канцлера ФРН Олафа Шольца про те, що РФ не є надійним партнером в енергетичній сфері.

Про це повідомляє DW.

Глава кабміну Німеччини заявив, що налаштований оптимістично щодо надійності енергопостачання ФРН.

“Ми переживемо цю зиму”, – наголосив він.

У червні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначав, що тональність риторики заступника голови ради безпеки РФ, який вже висловлювався “про ворогів Росії”, є особистою думкою політика.

Раніше експрезидент РФ Дмитро Медведєв написав пост про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями РФ. За його словами, після “визволення” України РФ повинна піти у новий наступ для “відновлення своїх кордонів”. Однак вже через 10 хвилин цей допис було видалено.

За даними російського пропагандистського ЗМІ ТАСС, на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” Медведєв назвав заяву Каллас “нацисткой хренью в адрес граждан России”.

Також Медведєв заявив, що всі намагання розслідувати злочини РФ – “юридично нікчемні”. За його словами, ідея покарати країну “з масштабним ядерним потенціалом – абсурд”.

Окрім цього, він зухвало та принизливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії, які відвідали Київ.