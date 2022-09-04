Про це повідомляє DW.
Глава кабміну Німеччини заявив, що налаштований оптимістично щодо надійності енергопостачання ФРН.
“Ми переживемо цю зиму”, – наголосив він.
У червні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначав, що тональність риторики заступника голови ради безпеки РФ, який вже висловлювався “про ворогів Росії”, є особистою думкою політика.
Раніше експрезидент РФ Дмитро Медведєв написав пост про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями РФ. За його словами, після “визволення” України РФ повинна піти у новий наступ для “відновлення своїх кордонів”. Однак вже через 10 хвилин цей допис було видалено.
За даними російського пропагандистського ЗМІ ТАСС, на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” Медведєв назвав заяву Каллас “нацисткой хренью в адрес граждан России”.
Також Медведєв заявив, що всі намагання розслідувати злочини РФ – “юридично нікчемні”. За його словами, ідея покарати країну “з масштабним ядерним потенціалом – абсурд”.
Окрім цього, він зухвало та принизливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії, які відвідали Київ.
- У травні Європа почала підготовку до повного припинення імпорту російського газу вже цього року. Плани, які розробляє Європейська комісія, передбачають заходи щодо нормування постачання газу для промисловості.
- Наразі в Європейському Союзі запаси газу становлять близько 80%. ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу.
- Водночас в ЄС економісти та багато політиків побоюються, що нинішні ціни на енергоносії перевірять політичну стабільність та економічну стійкість регіону.
- В Європі можливе нове оновлення максимуму цін на природний газ. Ринкові зміни обумовлені зупиненням “Північного потоку”.