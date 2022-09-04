Про це повідомляє DW.

Глава кабміну Німеччини заявив, що налаштований оптимістично щодо надійності енергопостачання ФРН.

“Ми переживемо цю зиму”, – наголосив він.

У червні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначав, що тональність риторики заступника голови ради безпеки РФ, який вже висловлювався “про ворогів Росії”, є особистою думкою політика.

Раніше експрезидент РФ Дмитро Медведєв написав пост про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями РФ. За його словами, після “визволення” України РФ повинна піти у новий наступ для “відновлення своїх кордонів”. Однак вже через 10 хвилин цей допис було видалено.

За даними російського пропагандистського ЗМІ ТАСС, на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі  “ВКонтакте” Медведєв назвав заяву Каллас “нацисткой хренью в адрес граждан России”.

Також Медведєв заявив, що всі намагання розслідувати злочини РФ – “юридично нікчемні”. За його словами, ідея покарати країну “з масштабним ядерним потенціалом – абсурд”.

Окрім цього, він зухвало та принизливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії, які відвідали Київ.