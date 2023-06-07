Джерело: список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.

У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Загалом до нового оборонного пакета увійшли:

вісім всюдиходів Bandvagn 206,

2 тис. боєприпасів для установок Gepard,

14 розвідувальних дронів Vector,

16 захищених машин для охорони кордону,

три антидронові системи,

дві вантажівки 8×6 HX81,

два причепи

11 тисяч сухпайків.

Також зазначається, що Німеччина готується передати ЗСУ зокрема ЗРК IRIS-T SLM, танки Leopard 1, установки Gepard, бойові машини піхоти Marder, боєприпаси та ще понад 280 розвідувальних дронів Vector.

У травні Німеччина спорядила Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D та вантажівки Zetros.

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.