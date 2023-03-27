Німецька прокуратура провела обшуки у будинку двох прокремлівських "активістів", шукаючи докази на підтвердження повідомлення Reuters про те, що подружжя передало кошти на купівлю радіотехніки для російських солдатів.

Про це повідомляє Reuters.

У січні видання повідомляло, що Макс Шлунд і його партнерка Олена Колбаснікова пожертвували кошти, зібрані від прихильників у Німеччині, дивізії російської армії, що знаходиться на війні проти України, і ці гроші були використані для придбання рацій, навушників і телефонів.

Санкції Європейського Союзу забороняють постачання або фінансування закупівлі певних товарів для російської армії. У список заборонених входить радіотехніка. Відповідно до законодавства, кримінальне покарання для будь-кого, хто порушив санкції, становить до п’яти років позбавлення волі.

Речник прокуратури Кельна Ульф Віллюн зазначив, що офіцери провели ордер на обшук 27 березня за адресою прихильників РФ та вилучили комп’ютери і папки з письмовими документами.

Раніше Колбаснікова назвала звіт Reuters “брехнею та провокацією”.

Віллюн зауважив, що прокуратура використає зібрані докази, щоб оцінити, чи порушили Шлунд і Колбаснікова параграф 18 німецького закону про зовнішню торгівлю та платежі, який передбачає покарання за порушення міжнародних санкцій.

Прокурори також шукали докази того, чи порушила пара статтю 140 кримінального кодексу Німеччини, яка стосується схвальних висловлювань відносно злочинних дій.

Це стосується повідомлень німецьких ЗМІ про те, що подружжя демонструвало символ “Z”, і повторно розмістило оголошення про набір на прокремлівських військових контрактників.

Колбаснікова закликала своїх прихильників взяти участь у раніше запланованому мітингу в Кельні 29 березня, щоб протестувати “на підтримку свободи слова” та проти того, що вона назвала “русофобією”.

Цього місяця прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Колбаснікова стала жертвою переслідувань з боку німецької влади.

Зауважимо, Олена Колбаснікова, що у 2022 році організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку війни РФ проти України, постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Німеччині дехто вимагає зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини очікувало, що найближчими місяцями російська пропаганда та розвідувальна активність можуть посилитися.