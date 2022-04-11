Німецьке підприємство Rheinmetall запропонувало надати Україні бронетранспортери (БПМ) Marder та танки Leopard 1. Вони готові доставити до 60 БМП та до 50 одиниць танків.

Про це повідомила німецька газета Handelsblatt.

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, компанія готова постачати танки. Leopard 1 є попередником Leopard 2, який використовують збройні сили Федеративної Республіки Німеччини. Першу партію бойових танків можуть доставити вже через шість тижнів.

Також підприємство може доставити в Україну бронетранспортери Marder. Видання зазначило, що вони можуть бути готові до використання незабаром.

Проте обов’язковою умовою для цього є схвалення федерального уряду. Сьогодні міністерка закордонних справ Анналена Бербок закликала міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі збільшити надання озброєння Україні. Вона наголосила, що зараз настав час для постачання важкого озброєння

“Зараз не час для виправдань, зараз час для творчості та прагматизму”, — підкреслила Бербок.