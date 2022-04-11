Про це повідомила німецька газета Handelsblatt.

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, компанія готова постачати танки. Leopard 1 є попередником Leopard 2, який використовують збройні сили Федеративної Республіки Німеччини. Першу партію бойових танків можуть доставити вже через шість тижнів.

Також підприємство може доставити в Україну бронетранспортери Marder. Видання зазначило, що вони можуть бути готові до використання незабаром.

Проте обов’язковою умовою для цього є схвалення федерального уряду. Сьогодні міністерка закордонних справ Анналена Бербок закликала міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі збільшити надання озброєння Україні. Вона наголосила, що зараз настав час для постачання важкого озброєння

“Зараз не час для виправдань, зараз час для творчості та прагматизму”, — підкреслила Бербок.