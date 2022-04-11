Про це повідомила німецька газета Handelsblatt.
За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, компанія готова постачати танки. Leopard 1 є попередником Leopard 2, який використовують збройні сили Федеративної Республіки Німеччини. Першу партію бойових танків можуть доставити вже через шість тижнів.
Також підприємство може доставити в Україну бронетранспортери Marder. Видання зазначило, що вони можуть бути готові до використання незабаром.
Проте обов’язковою умовою для цього є схвалення федерального уряду. Сьогодні міністерка закордонних справ Анналена Бербок закликала міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі збільшити надання озброєння Україні. Вона наголосила, що зараз настав час для постачання важкого озброєння
“Зараз не час для виправдань, зараз час для творчості та прагматизму”, — підкреслила Бербок.
- Нагадаємо, російська пропаганда поширила фейк, що передана Україні система протиповітряної оборони (ППО) С-300 знищена. Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Ґегер спростував цю інформацію.
- Також Нова Зеландія відправить літак C-130H Hercules і команду з 50 осіб до Європи для розподілу військової допомоги Україні проти вторгнення Росії.
- Прихильники України в НАТО готові почати допомагати їй у переході від радянської зброї до більш сучасного обладнання натівського зразка у війні з РФ, враховуючи можливу перспективу, що війна затягнеться на місяці або навіть роки.
- Нагадаємо, Чеська Республіка спорядила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.
- Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.
- Також Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно підтримав закон щодо відновлення програми ленд-лізу, яка діяла під час Другої світової. Ця програма дозволить президенту США Джо Байдену ефективніше забезпечувати Україну озброєнням та здійснювати інше постачання, необхідне під час війни.