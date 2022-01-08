Про це повідомляє телеканал CNN Greece та американське ділове видання Bloomberg.

За словами професора кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтіоса Кострикіса, новий варіант має генетичну основу як у “Дельта”, та при цьому ряд його мутацій аналогічні “Омікрон”.

“Ми знайшли значну кількість мутацій, які раніше виявлялися тільки під час випадків зараження “Омікрон”, – повідомив вірусолог.

Окрім цього, Леонтіос Кострікіс зауважив, що “Омікрон” має 30 різних варіантів, і “10 з них були ідентифіковані у пробах, взятих на Кіпрі”.

Новий варіант виявили у 25 осіб, зокрема, 11 – у госпіталізованих із симптомами коронавірусу, решта 14 – у звичайних жителів.

Вчений заявив, що поки що замало інформації, тому рано говорити про те, що саме ця мутація Covid-19 стане домінуючою. Проте, посилаючись на власні спостереження, він припустив, що “Дельтакрон” може мати здатність до швидкого поширення і витіснення “Омікрону”.

Леонтіос Кострикіс повідомив, що зразки “Дельтакрону” були передані до бази даних GISAID (база геномів коронавірусу), що зробить їх доступними для світової наукової спільноти.