У Пекіні (Китай) сьогодні розіграють вісім комплектів нагород ХХIV зимової Олімпіади у 12 видах спорту. Фінальні змагання пройдуть за участю українців у фігурному катанні (Іван Шмуратко), гірськолижному спорті (Іван Ковбаснюк), лижних гонках (Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех), фристайлі (змішаний турнір) та санному спорті (естафета).

Українці також покажуть себе у кваліфікаційних виступах у бобслеї (Лідія Гунько), скелетоні (Владислав Гераскевич) та стрибках на лижах із великого трампліна LH (Євген Марусяк, Антон Корчук, Віталій Калініченко).