Про це повідомляють #Букви.
Українці також покажуть себе  у кваліфікаційних виступах у бобслеї (Лідія Гунько), скелетоні (Владислав Гераскевич) та стрибках на лижах із великого трампліна LH (Євген Марусяк, Антон Корчук, Віталій Калініченко).

Розклад змагань

03:30 – Фігурне катання. Чоловіки, одиночне катання.

04:30 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація.

04:30 – Сноуборд. Жінки, хаф-пайп.

05:15 – Сноуборд. Чоловіки, крос.

09:00 – Лижні гонки. Жінки, 10 км, класичний стиль.

13:00 – Фристайл. Змішана команда, повітряна акробатика.

14:00 – Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 метрів.

15:30 – Санний спорт. Командна естафета.

Раніше #Букви повідомляли про перші результати українців, скандал та про те, як пройшла церемонія відкриття.

 