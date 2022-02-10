Розклад змагань
03:30 – Фігурне катання. Чоловіки, одиночне катання.
04:30 – Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація.
04:30 – Сноуборд. Жінки, хаф-пайп.
05:15 – Сноуборд. Чоловіки, крос.
09:00 – Лижні гонки. Жінки, 10 км, класичний стиль.
13:00 – Фристайл. Змішана команда, повітряна акробатика.
14:00 – Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 метрів.
15:30 – Санний спорт. Командна естафета.
Раніше #Букви повідомляли про перші результати українців, скандал та про те, як пройшла церемонія відкриття.
- Українська спортсменка Дарія Блашко, яка представляє країну на зимових Олімпійських Іграх у Пекіні у змаганнях по біатлону, не зможе виступити на другому старті змагань.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось про розклад змагань українських спортсменів на зимових Олімпійських Іграх у Пекіні.
- Також повідомлялось, хто став прапороносцем Олімпійської збірної України на відкритті зимової Олімпіади-2022.
- Відомо, що Китай наймає західних інфлюенсерів у соцмережах перед Зимовими Олімпійськими іграми. Їх завдання – вихваляти чесноти країни в соціальних мережах, попри дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні через порушення прав людини.