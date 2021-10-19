Україна має самостійно вирішувати свою зовнішню політику, зокрема й щодо вступу в НАТО. Ніхто зі світових гравців не має впливати на ці процеси.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу з очільником Міністерства оборони України Андрієм Тараном.

Зокрема, Остіна попросили прокоментувати репліку речника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова про вступ України до НАТО як “найгірший сценарій для РФ”.

“Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми продовжуватимемо працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити”, – сказав Остін.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.