За три дні, 29 січня, Печерський суд опублікував заяву, у якій переконує, що не ухвалював рішень щодо порушення кримінальних справ проти Порошенка та Байдена.

Водночас суд проінформував, що у вересні минулого року на розгляді перебувала скарга адвоката Олександра Телешецького, який діє в інтересах Деркача. Цю скаргу було задоволено.

У ній Деркач скаржиться на бездіяльність Офісу генпрокурора щодо розгляду його заяви від 10 серпня про вчинення злочину і внесення відомостей до ЄРДР. ОГП зобов’язали внести інформацію до реєстру і почати розслідування.

Зауважимо, що з ухвали суду не випливає, про який саме злочин і ким скоєний заявляв Деркач у серпні. Суд запевняє, що там йшлося про “ознаки кримінального правопорушення в діях окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їх прізвищ”.

Крім цього, суд не інформує, чи розглядав інші скарги Деркача, які могли стосуватися Байдена і Порошенка, за останні місяці.

#Букви намагалися отримати коментар суду, однак не вдалося.