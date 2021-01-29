Про це повідомили у пресслужбі суду.
26 січня адвокат п’ятого президента Ігор Головань заявив, що 22 січня було відкрито два нових кримінальних провадження щодо Петре Порошенка та Джо Байдена з приводу їхнього нібито втручання у діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.
За словами Голованя, до цього причетний підсанкційний український нардеп Андрій Деркач, який раніше публікував плівки, що нібито свідчать про факти міжнародної корупції та держзраду.
“Виконавці все ті ж. Визнаний міжнародним співтовариством агент держави-агресора Деркач, Печерський суд і чинна українська влада, якій маніпулюють агенти держави-агресора”, — сказав адвокат, додавши, що такі провокаційні дії мають на меті підрив стратегічного партнерства між країнами.
За три дні, 29 січня, Печерський суд опублікував заяву, у якій переконує, що не ухвалював рішень щодо порушення кримінальних справ проти Порошенка та Байдена.
Водночас суд проінформував, що у вересні минулого року на розгляді перебувала скарга адвоката Олександра Телешецького, який діє в інтересах Деркача. Цю скаргу було задоволено.
У ній Деркач скаржиться на бездіяльність Офісу генпрокурора щодо розгляду його заяви від 10 серпня про вчинення злочину і внесення відомостей до ЄРДР. ОГП зобов’язали внести інформацію до реєстру і почати розслідування.
Зауважимо, що з ухвали суду не випливає, про який саме злочин і ким скоєний заявляв Деркач у серпні. Суд запевняє, що там йшлося про “ознаки кримінального правопорушення в діях окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їх прізвищ”.
Крім цього, суд не інформує, чи розглядав інші скарги Деркача, які могли стосуватися Байдена і Порошенка, за останні місяці.
#Букви намагалися отримати коментар суду, однак не вдалося.
- В лютому 2020 року було зареєстровано провадження за заявою Шокіна, який переконував, що у 2016 році був звільнений з посади генпрокурора через нібито тиск з боку Байдена. За його словами, Байден вимагав звільнити його в обмін на надання Україні гарантій на $1 млрд доларів. Причиною для цього було розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена — Хантер.
- Це провадження закрили у листопаді.