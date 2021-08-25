Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони США.
“Ми готові до наступного кроку: вакцинація буде обов’язковою”, – повідомив речник Пентагона Джон Кірбі.
Він пояснив, що тепер у Пентагоні готують інструкцію для військовослужбовців, аби встановити чіткі строки стосовно вакцинації.
“Ми готуємо інструкції для збройних сил… Строки завершення вакцинації, іншими словами, тобто як швидко ми збираємося провести кампанію за всіма правилами та інструкціями просто зараз”, – повідомив Кірбі.
У Пентагоні ухвалили рішення щодо обов’язкової вакцинації військовослужбовців після того, як в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів дали повноцінний дозвіл на використання вакцини Pfizer для всіх людей, старше 16 років.
За інформацією Пентагону, приблизно третина військових США — не щеплені проти коронавірусу.
Серед службовців військово-морських сил понад 70% персоналу повністю вакциновано проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації серед морських піхотинців. Менш як 60% персоналу повністю вакциновано.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.