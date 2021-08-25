Пентагон зобов'язав військовослужбовців вакцинуватися проти коронавірусу в рамках ініціативи президента США Джо Байдена щодо вакцинації федеральних службовців.

Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони США.

“Ми готові до наступного кроку: вакцинація буде обов’язковою”, – повідомив речник Пентагона Джон Кірбі.

Він пояснив, що тепер у Пентагоні готують інструкцію для військовослужбовців, аби встановити чіткі строки стосовно вакцинації.

“Ми готуємо інструкції для збройних сил… Строки завершення вакцинації, іншими словами, тобто як швидко ми збираємося провести кампанію за всіма правилами та інструкціями просто зараз”, – повідомив Кірбі.

У Пентагоні ухвалили рішення щодо обов’язкової вакцинації військовослужбовців після того, як в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів дали повноцінний дозвіл на використання вакцини Pfizer для всіх людей, старше 16 років.

За інформацією Пентагону, приблизно третина військових США — не щеплені проти коронавірусу.

Серед службовців військово-морських сил понад 70% персоналу повністю вакциновано проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації серед морських піхотинців. Менш як 60% персоналу повністю вакциновано.