Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що нині основним пріоритетом всього вільного світу є перемога України. Також він пояснив чому зараз неможливі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

11 травня на “Європейському саміті з оборони та безпеки” у Брюсселі Боррель зауважив, що заклики деяких посадовців щодо початку переговорів з РФ є недоречними.

“Мені кажуть: перестаньте надавати підтримку, тоді почнуться переговори і настане мир. Ну годі вам! Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, Росія тиснутиме, перетворить Україну на другу Білорусь, у нас будуть російські війська на кордоні з Польщею, наша незахищеність зросте, а України не буде”, – пояснив свою позицію дипломат.

Він закликав звернути увагу на природу цієї війни: “це систематичні бомбардування цивільного населення, систематичні руйнування, а не одна армія, що бореться з іншою”.

Путін не може виграти цю війну, заявив Боррель.

“Це наше найголовніше зобов’язання. Моє особисто, Євросоюзу загалом і всього вільного світу. І світ має зрозуміти, що там відбувається, а це вже інша битва – дипломатична, така ж важлива, як і військова”.

На думку верховного дипломата ЄС, багато лідерів у світі перебувають у стані “стратегічної невизначеності”. Боррель називає цю категорію людей “так, але”, додаючи, що у цій ситуації “немає “але” – є вторгнення”.

На питання про те, якою він бачить Росію після Путіна, дипломат відповів, що “надто зайнятий підтримкою України”, щоб будувати припущення про те, що може статися в РФ, наголосивши, що основним завданням цивілізованого світу є надання допомоги Києву.

“Україна має виграти війну, а Росія – програти, це головне”.

Він також нагадав, що Україна не була військовою загрозою для РФ, а її членство в НАТО не стояло на порядку денному перед початком повномасштабного вторгнення.

Дипломат також висловився щодо взаємин РФ та Китаю, зауваживши, що “безмежна дружба”, задекларована між Росією та Китаєм, має межі. Позицію Пекіна у війні Росії проти України він назвав “упередженим нейтралітетом” та причиною, через яку КНР не може виступати посередником у цьому конфлікті. Боррель пояснив, що цілком прийнятно виступати посередником, “коли знаходишся в нейтральній позиції”. Натомість позицію Китаю він назвав “таким собі проросійським нейтралітетом”.

Також Жозеп Боррель повідомив, що військова допомога Україні, яка надається Європейським фондом миру та безпосередньо країнами ЄС, вже становила близько 16 мільярдів євро. Одначе, країни ЄС планують витратити 70 мільярдів євро на підвищення своєї обороноздатності протягом найближчих трьох років.

3 травня після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.

24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.