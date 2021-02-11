Першою в Україну може бути доставлена вакцина проти коронавірусу розробки AstraZeneca.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Право на владу.

Ляшко вважає, що AstraZeneca може прибути в країну швидше, ніж препарат Pfizer.

Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX – 117 тисяч доз.

“Вакцини скоро будуть. Ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Тут прозвучало, що ми очікуємо вакцину Pfizer, можливо, першою буде в нас і вакцина AstraZeneca, закуплена бюджетним коштом. Наразі ми очікуємо два продукти наступного тижня”, – заявив Ляшко.

Фото: ТСН

Нагадаємо, раніше Україна отримала підтвердження на постачу 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).