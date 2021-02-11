Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Право на владу.
Ляшко вважає, що AstraZeneca може прибути в країну швидше, ніж препарат Pfizer.
Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX – 117 тисяч доз.
“Вакцини скоро будуть. Ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Тут прозвучало, що ми очікуємо вакцину Pfizer, можливо, першою буде в нас і вакцина AstraZeneca, закуплена бюджетним коштом. Наразі ми очікуємо два продукти наступного тижня”, – заявив Ляшко.
Фото: ТСН
Нагадаємо, раніше Україна отримала підтвердження на постачу 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).
Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.
- Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня. Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.
- Днями у МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.