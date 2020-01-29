Про це повідомляє фінське видання YLE.
“У туриста в лікарні Лапландії зафіксовано коронавірус. Це перший підтверджений випадок у Фінляндії”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що вірус був зафіксований у туриста, який був в китайському місті Ухань (де епіцентр вірусу – Ред.) близько п’яти діб тому.
Уточнюється, що останні два дні чоловік страждав від дихальної інфекції й тому звернувся по медичну допомогу. Наразі він поміщений в ізольовану окрему медичну палату.
Однак, за словами місцевих медиків, ризик поширення вірусу в Фінляндії як і раніше залишається невеликим. Заражений контактував з 15 людьми, за станом здоров’я яких наразі ведеться спостереження.
“У Фінляндії готові до можливих випадків (зараження). У системи охорони здоров’я є плани дій. У лікарнях готові обстежити й лікувати заражених в особливих умовах”, – повідомляють в медичному департаменті.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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