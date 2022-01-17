Відповідні дії транслюються на Youtube-каналі “Прямий”.
В аеропорту “Жуляни” військовослужбовці, які перешкоджають роботу журналістів. Прикордонники забрали паспорт у Петра Порошенка.
“Дорогі друзі! У нас відбувається зараз недопуск мене як громадянина Україну на територію держави. Понад 10 хвилин прикордонники під приводом якихось “перевірок” Я думаю, що це є провокація, яка підбурює до масових акцій. Ми закликаємо прикордонників не виконувати злочинних наказів Офісу президента”, – заявив Петро Порошенко.
Нардеп під партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко заявив, що ДБР забрало паспорт у Петра Порошенка.
На якій підставі, прикордонники не дають пояснення.
“Слідці там, адвокати там! Чому ви нас не пускаєте?”, – запитав нардеп від “ЄС” Ахтем Чийгоз.
ОНОВЛЕНО:
Петра Порошенка випустили з аеропорту через 15 хвилин.
- Сьогодні п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту “Жуляни” на нього чекали тисячі прибічників.
- Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
- 17 січня на 11:00 Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовує “тактику скандального захисту”.
- Слідчі ДБР повідомили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому підозри, наполягаючи, що його поїздка не була заздалегідь запланованою. Через це адвокат п’ятого президента Ігор Головань звинуватив правоохоронців у переслідуванні лідера опозиції.
- 16 січня Петро Порошенко розповів про ситуацію з квитками, які придбали у день спроби вручити йому підозру, а також звідки Держбюро розслідувань має інформацією про них.