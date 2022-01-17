П'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" не пускають в Україну. Говорять, що у зв'язку з перевіркою.

Відповідні дії транслюються на Youtube-каналі “Прямий”.

В аеропорту “Жуляни” військовослужбовці, які перешкоджають роботу журналістів. Прикордонники забрали паспорт у Петра Порошенка.

“Дорогі друзі! У нас відбувається зараз недопуск мене як громадянина Україну на територію держави. Понад 10 хвилин прикордонники під приводом якихось “перевірок” Я думаю, що це є провокація, яка підбурює до масових акцій. Ми закликаємо прикордонників не виконувати злочинних наказів Офісу президента”, – заявив Петро Порошенко.

Нардеп під партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко заявив, що ДБР забрало паспорт у Петра Порошенка.

На якій підставі, прикордонники не дають пояснення.

“Слідці там, адвокати там! Чому ви нас не пускаєте?”, – запитав нардеп від “ЄС” Ахтем Чийгоз.

ОНОВЛЕНО:

Петра Порошенка випустили з аеропорту через 15 хвилин.