Електронна петиція про повернення в цифровий етер українських телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" вже набрала необхідні 25 тисяч голосів, після чого її передали на розгляд Кабінету Міністрів.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Рішення мають оприлюднити не пізніше 13 липня 2022 року, оскільки петиції розглядають невідкладно, проте не більше ніж протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або непідтримку петиції публічно оголошує на офіційному сайті прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, 4 квітня державний концерн РРТ без попередження вилучив з ефіру у цифровому мовленні три загальнонаціональні канали: “Еспресо”, “5-й” і “Прямий”.

Свої дії керівництво концерну РРТ не пояснило, а письмові звернення від телекомпаній ігнорувало. Тим часом триває загальнонаціональний телемарафон.

Опісля журналіст Сергій Сидоренко, журналіст та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликали владу повернути мовлення “5 каналу”, “Еспресо” та “Прямого”.

9 травня у Держспецзв’язку повідомили, що причина вимкнення каналів — виконання рішення РНБО про трансляцію спільного марафону.

1 липня стало відомо, що електронна петиція про повернення в цифровий етер “Еспресо”, “5 каналу” та “Прямого” набрала необхідну для розгляду урядом кількість голосів, її підписали 25 014 громадян.