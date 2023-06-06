Жертв серед населення через затоплення Херсонщини немає – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на зараз жертв серед населення через затоплення Херсонщини немає.

Джерело: Telegram-канал Шмигаля

Глава уряду повідомив про проведення засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС.

“Заслухав оперативну інформацію від ОВА, «Укргідроенерго» та міністерств. Наразі жертв серед населення через високу воду немає”, – повідомив Шмигаль.

Головними завданнями визначено:

організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.

Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.

оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

“Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації”, – резюмував прем’єр.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.