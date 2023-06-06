У зв'язку з підривом Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

У ніч на 6 червня о 02:50 російські окупанти здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

Президент України доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

Він наголосив, що держава робить усе, щоб врятувати людей: задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс.

Зеленський заявив, що РФ обов’язково має бути покарана за скоєне:

“На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності”.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. ​​Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення. Також вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Нині триває евакуація місцевих мешканців. У МВС України повідомили, які райони області зараз є безпечними для місцевих мешканців.

Російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає. Крім того, підрив несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками. Подібні дії заборонені Женевською конвенцією та вважаються воєнним злочином.

Еколог Іван Хом’як розповів #Буквам, що унаслідок підриву Каховської ГЕС можлива втрата системи охолодження на ЗАЕС, втрата зрошувального землеробства в регіоні включно із Кримом на кілька років, хімічна катастрофа в Армянську з викидами кислотних випарів в атмосферу, оголення донних відкладень із їхнім розкладанням, утворення великих площ сапропелевих мілководь.