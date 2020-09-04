Шевченківський районний суд Києва сьогодні обрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляють #Букви.

У залі суду були присутні фігуранти справи: музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, лікар, волонтер Юлія Кузьменко, медсестра Яна Дугарь.

На засідання до суду прийшли 7 кандидатів у присяжні: Юрій Федоренко, Григорій Фірсов, Анна Чупіна, Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Інна Крамаренко, Юрій Михайленко.

Кожного з них сторона захисту і сторона звинувачення заслухали й поставили їм запитання. З семи кандидатів потрібно було обрати п’ятеро присяжних: трьох основних і двох запасних.

Під час засідання Анна Чупіна заявила самовідвід (оскільки є дружиною Юрія Михайленка, а згідно із законом в колегії присяжних не повинно бути родичів).

Медсестрі Інні Крамаренко відвід заявили через можливу необ’єктивність при розгляді справи.

У результаті суд обрав 5 кандидатів у присяжні. Це:

• Юрій Федоренко – підприємець, двічі був присяжним у кримінальних провадженнях (вироки щодо них були обвинувальними). За його словами, він знайомий зі справою “з телебачення”, але буде приймати рішення тільки на підставі матеріалів справи.

• Григорій Фірсов – арбітражний керуючий. Раніше вже був присяжним у кримінальних провадженнях (щодо шахрайських дій і про теракт). Фірсов повідомив, що обізнаний у справі про вбивство Шеремета “в рамках матеріалів, які є в Інтернеті”. “Телевізора у мене немає”, – заявив він.

• Людмила Яковенко – повідомила, що зараз є безробітною, а раніше 23 роки працювала в банківській сфері. Брала участь у суді присяжних (зокрема, в розгляді справи про вбивство журналіста Олеся Бузини та справи про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова).

• Наталія Глоба – домогосподарка, не працює, має економічну освіту. Вона повідомила, що народилася в Донецьку, на тимчасово окупованій території у неї залишилася мама, але після 2014 року, за словами Глоби, вона місто не відвідувала. Бере участь у ще одному суді присяжних у справі про вбивство. Про справу Шеремета знає з Інтернету і телебачення.

• Юрій Михайленко – пенсіонер, колишній інженер-конструктор. Про справу Шеремета знає з телебачення. Для Михайленка це перший суд присяжних.

Серед них автоматизована система обере трьох основних присяжних.

У подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для фігурантів справи – Кузьменко, Антоненка і Дугарь.

Наступне судове засідання у цій справі заплановано на 15:00 28 вересня.