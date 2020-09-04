Про це повідомляють #Букви.
У залі суду були присутні фігуранти справи: музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, лікар, волонтер Юлія Кузьменко, медсестра Яна Дугарь.
На засідання до суду прийшли 7 кандидатів у присяжні: Юрій Федоренко, Григорій Фірсов, Анна Чупіна, Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Інна Крамаренко, Юрій Михайленко.
Кожного з них сторона захисту і сторона звинувачення заслухали й поставили їм запитання. З семи кандидатів потрібно було обрати п’ятеро присяжних: трьох основних і двох запасних.
Під час засідання Анна Чупіна заявила самовідвід (оскільки є дружиною Юрія Михайленка, а згідно із законом в колегії присяжних не повинно бути родичів).
Медсестрі Інні Крамаренко відвід заявили через можливу необ’єктивність при розгляді справи.
У результаті суд обрав 5 кандидатів у присяжні. Це:
• Юрій Федоренко – підприємець, двічі був присяжним у кримінальних провадженнях (вироки щодо них були обвинувальними). За його словами, він знайомий зі справою “з телебачення”, але буде приймати рішення тільки на підставі матеріалів справи.
• Григорій Фірсов – арбітражний керуючий. Раніше вже був присяжним у кримінальних провадженнях (щодо шахрайських дій і про теракт). Фірсов повідомив, що обізнаний у справі про вбивство Шеремета “в рамках матеріалів, які є в Інтернеті”. “Телевізора у мене немає”, – заявив він.
• Людмила Яковенко – повідомила, що зараз є безробітною, а раніше 23 роки працювала в банківській сфері. Брала участь у суді присяжних (зокрема, в розгляді справи про вбивство журналіста Олеся Бузини та справи про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова).
• Наталія Глоба – домогосподарка, не працює, має економічну освіту. Вона повідомила, що народилася в Донецьку, на тимчасово окупованій території у неї залишилася мама, але після 2014 року, за словами Глоби, вона місто не відвідувала. Бере участь у ще одному суді присяжних у справі про вбивство. Про справу Шеремета знає з Інтернету і телебачення.
• Юрій Михайленко – пенсіонер, колишній інженер-конструктор. Про справу Шеремета знає з телебачення. Для Михайленка це перший суд присяжних.
Серед них автоматизована система обере трьох основних присяжних.
У подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для фігурантів справи – Кузьменко, Антоненка і Дугарь.
Наступне судове засідання у цій справі заплановано на 15:00 28 вересня.
- Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тому регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій.
- 18 серпня підозрюваним у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко було вручено обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.