Об этом сообщают #Буквы.
Днем во вторник, 18 августа, состоялось вручение обвинительных актов фигурантам дела Шеремета. Виталий Коломиец, адвокат Яны Дугарь, отметил, что прокурор намеревался вручить обвинительный акт “без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств”. В связи с этим защитники отказались от его получения.
“Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора”, — написал он.
Впоследствии Тарас Беспалый, адвокат Юлии Кузьменко, сообщил о получении обвинительного акта его подзащитной. Он объяснил, что вручение обвинительных актов свидетельствует о том, что досудебное расследование дела полностью завершено. Сейчас защитники и фигуранты дела ожидают назначения даты предварительного судебного заседания.
“По словам прокуратуры, завтра обвинительный акт уже будет подан в Шевченковский районный суд. В соответствии с требованиями законодательства, в течение 5 дней с момента поступления обвинительного акта в суд, суд должен назначить дело к подготовительного судебному рассмотрению. Ожидаем от Шевченковского районного суда, когда будет назначено дело для рассмотрения, определен состав судей, и, соответственно, когда будет известной дата судебного заседания”, — говорится в обращении адвоката, опубликованном на Facebook-странице “Free Dr Kuzmenko”.
Станислав Кулик, адвокат Андрея Антоненко, в комментарии #Буквам также подтвердил, что его подзащитному вручили обвинительный акт.
“Да, нам вручили обвинительный акт. Все свои замечания мы будем озвучивать на подготовительном заседании. Дальнейшие действия — ждать, на какого судью Шевченковского суда распределят дело, и назначения подготовительного заседания”, — отметил он.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась на днях под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
- Материалы в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.