Во вторник, 18 августа, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.

Об этом сообщают #Буквы.

Днем во вторник, 18 августа, состоялось вручение обвинительных актов фигурантам дела Шеремета. Виталий Коломиец, адвокат Яны Дугарь, отметил, что прокурор намеревался вручить обвинительный акт “без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств”. В связи с этим защитники отказались от его получения.

“Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора”, — написал он.

Впоследствии Тарас Беспалый, адвокат Юлии Кузьменко, сообщил о получении обвинительного акта его подзащитной. Он объяснил, что вручение обвинительных актов свидетельствует о том, что досудебное расследование дела полностью завершено. Сейчас защитники и фигуранты дела ожидают назначения даты предварительного судебного заседания.

“По словам прокуратуры, завтра обвинительный акт уже будет подан в Шевченковский районный суд. В соответствии с требованиями законодательства, в течение 5 дней с момента поступления обвинительного акта в суд, суд должен назначить дело к подготовительного судебному рассмотрению. Ожидаем от Шевченковского районного суда, когда будет назначено дело для рассмотрения, определен состав судей, и, соответственно, когда будет известной дата судебного заседания”, — говорится в обращении адвоката, опубликованном на Facebook-странице “Free Dr Kuzmenko”.

Станислав Кулик, адвокат Андрея Антоненко, в комментарии #Буквам также подтвердил, что его подзащитному вручили обвинительный акт.

“Да, нам вручили обвинительный акт. Все свои замечания мы будем озвучивать на подготовительном заседании. Дальнейшие действия — ждать, на какого судью Шевченковского суда распределят дело, и назначения подготовительного заседания”, — отметил он.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась на днях под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой.